– Bilene sklei rundt som hockey-pucker

– Biler har sklidd rundt på glatta som hockey-pucker, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i Nordens største forsikringsselskap, If, til Dagsavisen.

Venter rush

Ennå er det for tidlig for forsikringsselskapene å ha den fulle og hele oversikten over skader som har skjedd i jula, som følge av uvær og glatte veier.

– Vi har akkurat kommet oss igjennom jula, og mange venter nok med å melde inn mindre skader. Så foreløpig har vi ikke noen tall, men vi venter et rush nå over jul, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Det jeg vet så langt, er at vi har en økning på 20–30 prosent når det gjelder det vi kaller enkle skader, som små-bulking og ryggeskader i parkeringshus og parkeringsplasser før jul. Vi ser også at det er flere skader med ukjent motpart, det vil si der den som er skyld i bulken stikker av. Dette kan bli dyrt for den som får skaden, og er en kjip «julegave» å gi, sier Handeland, og anbefaler bilførere å rygge inn når de parkerer.

– Da har de mye bedre oversikt når de skal kjøre ut, sier han.

Men regn og snø, pluss og minusgrader om hverandre er ikke til besvær bare for de som kjører bil.

[ Lover ny politikk for at Ap skal vinne valget ]

Vannskader

– Vi har også en god del eiendomsskader som følge av det varierende været. En ting er frosne rør som er vanlig på denne tiden, men vi ser også et det er vanninntrengninger i tak, og at det siger vann inn i kjellere, sier Handeland.

– Når snøen smelter, må den nødvendigvis renne enn sted. Og da renner den ofte inn der den ikke bør, sier han.

Jul er også ferietid for mange, og det fører også til mer å gjøre for forsikringsbransjen.

– Vi har en god del reiseskader, og da særlig sykdom som Covid og influensa. Da er mange som ringer og som trenger hjelp til å dekke avbestillingskostnader, eller som trenger legebehandling i utlandet, utvidet hotellopphold og kanskje en ny hjemreise, sier han.

Det har vært en travel jul for skadefolka, og If har sørget for ekstra bemanning.

– Vi følger værmeldingen, og vet av erfaring at det blir mer å gjøre når vi har vær som nå. Vi bemanner alltid opp ved store hendelser, som vi gjorden under pandemien og under streiker. Da er det alle mann til pumpene, sier han.

[ Den norske holdningen ble ikke forstått av alle ]

Innstillinger

Jula har også vært utfordrende for Ruter og Vy på grunn av været. Underkjølt regn på pantografen (trekanten på taket av toget som er i kontakt med strømledningen) gjorde at det ikke ble kontakt for strømtilførsel.

Konsekvensen av dette søndag, var blant annet at tre tog ble stående med strømstans mellom Larvik og Skoppum og at passasjerene måtte evakueres og fraktes med busser og taxi.

Jula var også glatt for Ruter, som også tirsdag hadde avvik, både på buss og trikkelinjer.

– Underkjølt regn som skaper glatte veier er ikke noe ukjent fenomen. Men at det varer over flere dager er noe nytt, sier pressevakt Sofie Bruun i Ruter til Dagsavisen.

I romjula valgte politiet å stenge flere veier i Holmenkollen, etter at flere biler hadde kjørt i grøfta på kort tid.

– Det er utfordrende og vanskelig å holde veiene ved like når vi har slikt vær som vi har hatt nå, hvor det hele tiden skifter, sier hun.

Ifølge Ruter skal busser som hovedregel ha piggfrie dekk. Operatør har mulighet til å søke om dispensasjon til å bruke piggdekk i kontrakter der det anses som nødvendig. Alle busser er utstyrt med kjettinger og disse skal benyttes hvis det er øyeblikkelige behov for godt veigrep.

– I Oslo er bussene piggfrie, mens det noen steder på Romerike har dispensasjon til å kjøre med piggdekk. Også i Dikemark i Asker kjøres det med piggdekk, sier Sofie Bruun.

[ Kjendiskirurgi går viralt: markerer kinnbena gjennom fettfjerning i ansiktet ]

Fallskader

Det var ikke bare for bilistene de glatte veiene skapte trøbbel 2. juledag. 69 havnet på legevakt i Oslo etter fall.

Ved Oslo skadelegevakt ble det behandlet 134 akutte skader. 69 av disse var folk som hadde falt på blant annet vei, fortau, parkeringsplasser og i parker, opplyser overlege ved skadelegevakten, Martine Enger til VG.

– Man må anta at en høy andel av disse fallene skjedde på grunn av det glatte føret, sier hun.

Til tross for fallene på glatta, ble det ikke behandlet unormalt mange på skadelegevakten. Enger sier dette mest sannsynlig henger sammen med at de fleste i Oslo ikke skulle på jobb eller skole på mandag, og at mange var bortreist, skriver NTB.

[ Dukkevogn til gutt? Nå kommer lekene som skaper mangfold ]

[ Jeg tenkte jeg skulle slutte å drikke. Det var det bare å glemme ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen