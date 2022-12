Etterlatte etter Grønland-drapet reagerer på politiets uttalelser

Mannen ble skutt og drept i 4-tiden søndag 27. november. En 31 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapet.

På en pressekonferanse samme dag som mannen ble drept, sa politiet at dette kunne være et hevnoppgjør, og at den drepte tilhørte et kriminelt miljø.

– Familien er svært skuffet og sjokkert over hvordan politiet har bidratt til å tegne et uriktig bilde av avdøde i mediene. Det har skjedd spesielt gjennom politiets pressekonferanse på søndag der de uttalte helt uriktig at han var domfelt for en rekke forhold tidligere, sier familiens bistandsadvokat Kaja De Vibe Malling til NRK.

Den drepte mannen var domfelt to ganger, skriver Aftenposten, som omtalte saken først.

Ingen av dommene handler om gjengkriminalitet. For seks år siden, som 23-åring, slo han en 19-åring med knyttet neve to ganger i ansiktet. 19-åringen ble påført to brudd i underkjeven som følge av slagene. I den samme saken ble han også dømt for å ha forstyrret natteroen.

Den andre dommen omhandler at mannen ble bortvist fra et område i Oslo. Noen timer senere ble han stoppet av politiet i samme område. Han fikk da en bot, som han ikke ville akseptere og saken endte i retten der han ble dømt til å betale boten.

