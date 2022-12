PBE: Varsler omgjøring av vedtak

De har nå varslet omgjøring av vedtaket.

Planene om ny plattform for det nye redningshelikopteret SAR Queen har skapt mye støy etter at tillatelsen ble gitt. Ikke minst fra fagmiljøet på nyfødtintensiven, men også fra andre instanser. Pårørende som har hatt barn ved avdelingen er bekymret for hva støy og vibrasjoner har å si for disse små barna.

Dagsavisen har i flere artikler satt søkelys på problemstillingen en slik plattform fører med seg. Ledelsen ved OUS snudde, og sa at de ville vurdere et annet alternativ, vekk fra nyfødtintensiven.

På en høring i Oslo bystyre for to uker siden var det ingen som anbefalte det opprinnelige alternativet.

Nå har også Plan- og bygningsetaten (PBE) varslet at de snur, og skriver dette i et brev til tiltakshaver, som er Oslo universitetssykehus.

Plan- og bygningsetaten viser til klager mottatt mellom 18.10.2022–06.11.2022 og vedtak om rammetillatelse datert 12.10.2022. Bakgrunnen for varselet er at vi i forbindelse med behandlingen av klagene over vedtaket samt høring ved Helse- og sosialutvalget den 10.11.2022 ser at det er grunnlag for å gjøre en ny vurdering av søknaden. Vi ser at det har i søknaden blitt lagt til grunn opplysninger knyttet til antall landinger på den nye, tidsbegrensede helikopterlandingsplassen som ikke stemmer overens med det reelle landingsantallet. Dette påvirker de ytre rammene for tillatelsen og er et viktig moment som vektlegges i vår vurdering av dispensasjon.

Vi varsler derfor en mulig omgjøring av vedtaket, Vi vil understreke at utfallet av en ny vurdering ikke er avklart, da det kan være andre vurderingsmomenter som har betydning for sakens utfall.

PBE sier også at de vurderer å kreve uavhengig kontroll innen bygningsfysikk, støy, vibrasjoner og prosjektering av utvendig støyforhold.

– Et krav om kontroll innebærer at det skal gjennomføres en tredjemannskontroll av et bestemt ansvarsområde. Reglene for dette er nærmere beskrevet i plan- og bygningslovens kapittel 24 og byggesaksforskriften kapittel 14. I denne saken vil et aktuelt område å kreve kontroll på være støy og vibrasjoner eller andre forhold som berører helse, miljø og sikkerhet, skriver enhetsleder Jon Erik Reite Bang i PBE i en e-post til Dagsavisen.

– Når det gjelder frekvens for landinger og ulike typer helikoptre, så er det ikke samsvar med hva som det fra søkers side ble opplyst om i søknaden og hva som har kommet fram i ettertid, skriver han videre.

