Tidligere MMA-utøver stevner Oslo kommune etter stupeulykke

8. november sendte advokat Christian Lundin inn stevning til Oslo tingrett på Nylands vegne, skriver VG.

– Kommunen har tre uker på å gi et tilsvar og eventuelt erkjenne ansvar, eller bestride det. Når fristen er gått ut blir det et planleggingsmøte der det blir satt et tidspunkt for en eventuell rettssak, sier advokaten.

– Farlig område

Før 29-åringens ulykke i mai 2021 var det satt opp «grunt vann»-plaketter i området. Etter ulykken satt kommunen opp enda flere tilsvarende skilt. Nyland mener imidlertid at skiltingen er for lite synlig.

– Først og fremst er det viktig å belyse at det er et veldig farlig område der mange mennesker bader, sier Nyland.

Lundin antyder at det kan bli snakk om en erstatningssum på over ti millioner kroner. Nyland har i tillegg til lammelsene store hodeskader og nedsatt syn.

– Geir Kåre er ung, alvorlig skadd, trenger mye hjelp i det daglige og har hatt betydelige inntektstap. Dette tapet har han krav på å få erstattet fullt ut. Det er så viktig å få avklart ansvaret for kommunen for å unngå at andre blir alvorlig skadd. Det kan gjøres med enkle tiltak, mener Lundin.

Nyland var blant annet MMA-utøver før ulykken.

Avviser skyld

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten sier til Nettavisen at kommunen har svart på stevningen og avviser skyldspørsmålet.

– Vi mener at vi i kommunen ikke har et erstatningsansvar for folk som har skadd seg i byen, når kommunen ikke har utvist uaktsomhet. Og om det standpunktet vårt holder vil avgjøres i denne stevningen, sier Kongsteien.

Han legger til at ulykken er utrolig trist, men at kommunen mener den forulykkede selv var ansvarlig.