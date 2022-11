Rødt om byrådets tilleggsbudsjett: – Uaktuelt å kutte i velferden

– Vi vet veldig lite om hva byrådet kommer med, så vi er veldig spente, sier Rødts gruppeleder, Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Milliardkutt

Byrådet la fram sitt budsjettforslag for 2023 i slutten av september. Da la finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) fram et budsjett på 90 milliarder kroner.

Driftsbudsjettet er på 71 milliarder kroner, mens 19 milliarder settes av til investeringer.

Men statsbudsjettet for 2023 var dårlig nytt for Oslo. Som følge av regjeringens forslag til grunnrenteskatt på vannforsyning, må Oslo kutte budsjettet med en milliard kroner.

For oss er det helt avgjørende at det ikke kuttes i velferdstilbud som helse, skole, barnehager, hjemmetjenester og sykehjem, — Siavash Mobasheri (Rødt)

– For oss er det helt avgjørende at det ikke kuttes i velferdstilbud som helse, skole, barnehager, hjemmetjenester og sykehjem, sier Siavash Mobasheri.

Når byrådet legger fram tilleggsinnstillingen skal det behandles i de forskjellige utvalgene i bystyret, før budsjettet endelig vedtas i bystyret 7. desember.

– Så fort vi får tilleggsinnstillingen skal utvalgene kaste seg over budsjettet, og se hva som finnes av muligheter, sier han.

Dagsavisen var i kontakt med finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) tirsdag, men han hadde ikke mulighet til å kommentere tilleggsinnstillingen da.

[ Prisene skyter i været: Rødt vil ha tak på årlig husleievekst ]

Overskudd

Tertialrapporten for tredje kvartal viser at Oslo kommune ligger an til et overskudd på halvannen milliard kroner.

– Vi vet ikke hvordan byrådet har tenkt å bruke dette. Om de ser for seg å overføre dette til neste års budsjett, sier Rødt-politikeren.

Rødt har siden budsjettet ble lagt fram jobbet med å se hvor det kan kuttes, hvor det kan hentes inn mer penger, og hvor det bør satses enda mer.

– For oss i Rødt er økt satsing på velferd, og det å få ned forskjellene blant folk en viktig satsing, sier han.

– Derfor må kutt til humanitære organisasjoner må skjermes, sier han.

– Vi vil også se på lønninger og privilegier til politikere og ledere. Her er det penger å hente. Vi vil se på eiendomsskattene, om det er mulig å øke satsene for de som har de største husene og formuene, sier han.

[ Oslo Havn setter krav om landstrøm til cruiseskip ]

Billigere kollektivtransport

I budsjettforslaget for 2023 foreslo byrådet å bruke 206 millioner kroner på å gjøre kollektivreiser rimeligere, i form av et mer fleksibelt billettsystem. Oslo Frp frykter at dette vil ryke når tilleggsinnstillingen kommer.

Lars Petter Solås, finanspolitisk talsperson i Oslo Frp. (Aslak Borgersrud)

– Byrådet har ikke prioritert å få ned kollektivprisene siden de kom i byråd i 2015. Så jeg er redd at dette vil ryke om det kommer kutt, sier Frps bystyrerepresentant, og medlem av Finansutvalget, Lars Petter Solås til Dagsavisen.

Frp vil i sitt alternative budsjett bruke mindre penger enn hva byrådet legger opp til.

– Det vil vi gjøre ved å kutte i rekommunaliseringen, som å kjøpe opp private virksomheter og gjøre dem kommunale. Vi vil heller ikke ha tiltak som driver utgiftene til Oslo kommune opp. Jeg tenker her på eiendomskjøp og kjøp av kommunale boliger. Kutter vi kraftig her vil det redusere gjelden til kommunen, og det vil også redusere renteutgiftene betydelig, sier han.

Videre frykter han at nødvendig vedlikehold av skoler, barnehager, sykehjem og samferdsel blir nedprioritert.

– Regjeringen har sendt kommunene en drittpakke, som gjør budsjettprosessen i Oslo langt vanskeligere en antatt. De har sagt at de må kutte minst en milliard, men jeg tror det beløpet blir langt høyere, sier Solås.

Regjeringen har sendt kommunene en drittpakke, som gjør budsjettprosessen i Oslo langt vanskeligere en antatt. — Lars Petter Solås (Frp)

– Jeg er redd byrådet vil kutte i feil ting. Øke eiendomsskatten, øke kommunale avgifter for å dekke inn det regjeringen har kuttet, og øke parkeringsavgiften, både på beboerparkering og kommunale plasser. Dette er noe som vil gå ute over de som har dårlig råd, og som ikke har egen grunn å parkere på. Dette er kutt vi sterkt advarer mot, sier Solås.

[ Opposisjonen om budsjettet: – Det er et valgkampbudsjett for 2023 ]

[ Oslo Ap-topp: – Glad Eivor Evenrud valgte Ap ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen