Oslo kommune kan ikke nekte stripping

Oslo kommune kan heller ikke frata steder med stripping og toppløsservering retten til å servere alkohol, slår Evensen (Ap) fast, skriver NRK.

Oslo Rødt ønsker å forby stripping og har foreslått at Oslo bystyre innfører regler som hindrer strippeklubber og toppløsbarer å skjenke alkohol. Men så lenge stripping er lov i Norge, er ikke Rødts forslag mulig å gjennomføre, mener Evensen.

– Konklusjonen er at stripping i seg selv ikke er et brudd på alkoholloven og at Oslo kommune ikke kan inndra skjenkebevilling hvis det forekommer stripping, sier næringsbyråden.

Hun sier at dersom man ønsker et forbud mot stripping, må det fremmes gjennom nasjonal lovgivning.