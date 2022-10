Mann gikk til angrep på politistasjon i Oslo med brekkjern

– Vi er med flere patruljer utenfor Sentrum politistasjon etter at en person gikk til angrep på politistasjonen med brekkjern, skriver politiet på Twitter.

Politiets første patrulje ble angrepet da de ankom stedet, men ingen ble skadd.

Den pågrepne mannen var også i besittelse av kniv under pågripelsen. Politiet skriver at det ble utført skadeverk på inngangsdøra til politistasjonen, og at det er snakk om en knust rute. Mannen vil bli anmeldt for flere straffbare forhold, deriblant vold mot politiet og skadeverk.