Rabatt på enkeltbilletter, dyrere parkering og skolemat for noen: Dette er Oslo-budsjettet 2023

Dagsavisen har møtt Wilhelmsen til en prat om budsjettet på forhånd.

– Det er et stramt budsjett, men med en klar klimaprofil, sier Wilhelmsen og legger til at klima er en av budsjettets vinnere.

Om man kan si det i et stramt budsjett.

Lekkasjer

Når Wilhelmsen holder finanstalen foran media og opposisjonspolitikere klokka 13 onsdag, er det ikke mye nytt å melde. Mye er kjent fra før gjennom lekkasjer til ulike medier.

Det skal bli billigere å reise kollektivt. Som Dagsavisen kunne melde mandag, blir det mer penger til de som trenger det mest, gjennom økte sosialsatser, det blir gratis AKS til og med fjerde klasse og bemanningen i rusomsorgen skal styrkes med 28.8 millioner kroner.

Til Aftenposten kunne byrådet tidligere denne uka fortelle at kommunens strømutgifter og dyrtida setter sitt preg på budsjettet, og at de blant annet ikke vil komme i mål med løftet om skolemat til alle. Men det blir gratis skolemat til elever på ungdomsskolen og i videregående.

Men det er mer penger i portemoneen til Wilhelmsen:

Det settes av 364 millioner i kulturtilskudd.

Voldsløkka kulturstasjon åpner i 2023

15 millioner til leie til eie forsøk i kommunale boliger

125 millioner til universell utforming

180 millioner til 4.000 jobber for ungdom i bydelene

To millioner til tilskuddsordning for dyrevern

25 kilometer ny sykkelvei

174 millioner til energieffektivisering og solceller på kommunale bygg

150 millioner I tilsagnsramme til energieffektivisering og klimatiltak for innbyggere og næringsliv gjennom klima og energifondet

Storsatsing på planting av trær

For å nevne noe.

Årets budsjett er på 90 milliarder kroner, opp 10 milliarder fra året før. Av disse går 71 milliarder til drift, mens 19 milliarder går til investeringer.

Hovedtrekk

Selv om vi og verden er inne i en spesiell tid, gjelder fortsatt byrådserklæringen fra 2019, som ble lagd før korona, dyrtid og krig i Ukraina.

– Jeg har gått mange runder og diskutert med meg selv, og har kommet til at den erklæringen langt i fra er lagt til side, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Einar Wilhelmsen (MDG) er finansbyråd i Oslo. Onsdag la han fram Oslo-budsjettet for 2023. (Aslak Borgersrud)

– Det er mange ytre rammer som påvirker oss, sier han, og blar i presentasjonen som er forberedt til forhåndspraten.

– Selv om vi fortsatt er preget av korona, har vi ikke lagt opp til noen koronabuffer i budsjettet for neste år. Vi mener at vi vil klare oss uten det, sier finansbyråden.

Selv om vi ikke når 2023 målet vedrørende utslipp, så er vi mye nærmere enn tidligere. — Einar Wilhelmsen (MDG), finansbyråd

Han sier at regjeringen fortsatt skylder kommunen koronapenger.

– Totalt skylder de oss 1,5 milliarder kroner i år. Av disse har vi fått 100 millioner. Vi har tro på at vi skal få en del mer, sier han.

Fortsatt er klima viktig, og noe det brukes mest penger på i året.

– Selv om vi ikke når 2023 målet vedrørende utslipp, så er vi mye nærmere enn tidligere. Vi er godt på vei mot å nå det store målet som 95 prosent kutt i 2030, Og det er kult, sier han.

Klima

Wilhelmsen lover at innbyggerne vil merke at det satses på klima.

– For meg som finansbyråd er dette det mest potente klimabudsjettet, med kraftfulle tiltak, sier han.

– Folk vil merke at dette er et klimabudsjettet ved at det blir dyrere å kjøre bil, parkering i sentrum blir dyrere, og det blir dyrere å passere bomringen. Samtidig vil ratene for beboerparkering i ytre by gå ned, og det vil bli billigere å reise kollektivt, sier han med et smil.

– Vi skal bygge mer sykkelvei, vi skal bruke dugelig mye penger til trafikktiltak, som fortau, tryggere kryss, fartsdumper ved gangfelt. Over to år skal vi bruke 122 millioner kroner, sier han.

Og dette med billigere kollektivreiser fremhever han som den største nyheten. 200 millioner kroner koster dét, og tilbudet om å ta med seg inntil fire barn på reiser etter klokken 18.00.

Byrådet sier at de setter ned prisen på enkeltbilletter med 20 prosent innenfor sone 1. Men de setter ikke ned prisen fra dagens 39 kroner for en voksenbillett til 31 kroner, med 20 prosents rabatt.

Men systemet vil etter det Dagsavisen erfarer bli slik at de første fire billettene innenfor en 30 dagers periode betales det full pris for. De neste fire gis det 20 prosent rabatt på. Videre gis det rabatt opp til 40 prosent på enkeltbilletter, mens snittet vil ligge på 20 prosent.

Uten at dette systemet er spikra helt ennå.

– Hvorfor gis det ikke rabatt til de trofaste kollektivreisende. De som måned etter måned kjøper månedskort?

– Hvorfor gis det ikke rabatt til de trofaste kollektivreisende. De som måned etter måned kjøper månedskort?

– VI ønsker å få enda flere over på kollektivtransport. Vi ønsker de som bare reiser en gang i blant. Dette er en god sosial profil, siden det vil gjøre reisene billigere for de som ikke har så god råd. Det vil også ha en trafikk-avisende effekt. De økte bompengene, og vil redusere utslippene med fem prosent, sier MDG-byråden.





Færre store prosjekter

Vi går inn i tøffe tider, noe heller ikke finansbyråden legger skjul på.

– Derfor er vi også forsiktig med å legge inn noe store prosjekter. Og i alt som er under bygging har vi lagt inn en prisvekst, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

