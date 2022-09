Kvinne dømt til sju års fengsel for storstilt kokainvirksomhet

Kvinnen, som er i 40-årene, ble pågrepet i november i fjor og har siden sittet i varetekt.

Ifølge dommen, som falt tirsdag, har kvinnen gjennom både oppbevaring og salg hatt befatning med om lag 8,2 kilo kokain. Cirka 200 gram og 1,8 millioner kroner ble funnet i kvinnens leilighet.

Under ransakingen av leilighet fant politiet spor som førte dem til en garasje hun leide på Frogner i Oslo. Der ble det gjort funn av to kilo kokain. Retten mener den ble utelukkende brukt til å oppbevare kokain.

I etterforskningen ble det også funnet seks tomme kokainemballasjer som retten mener har inneholdt én kilo kokain hver, og som kvinnen hadde solgt eller medvirket til å selge videre.

Kvinnen erkjente delvis straffskyld for salg og oppbevaring i leiligheten, men nektet for å ha noe med kokainen som ble funnet i garasjen og for å ha medvirket til salg mer enn ved ett tilfelle.

Selv om sakens omfang tyder på at det er flere involverte, er ikke retten i tvil om at kvinnen har medvirket til hele kokainsalget på seks kilo og at hun hadde en sentral rolle i dette, står det i dommen. Det ble begrunnet med funn av fingeravtrykk fra kvinnen på kontantene og i garasjen.

