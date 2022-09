Knivstikkinger og voldsepisoder: Slik skal politiet få bukt med volden

Stovner, Tveita, Furuset og Torshov. Fellesnevneren for disse stedene i byen er at det har vært alvorlige tilfeller av knivstikking der den siste tiden. Til alt hell har ingen liv gått tapt.

Forebyggende

Denne uka sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) st hun vil skjerpe innsatsen mot gjengkriminalitet, men kan ikke love nye polititjenestesteder i Oslo.

– Forebygging er avgjørende, sier hun til NTB.

– Kampen mot de kriminelle miljøene må skje langs flere spor. Forebygging er helt avgjørende, og da er mange aktører viktige. Vi er avhengig av at familie, skole, barnevern, Nav, frivillige organisasjoner og politi jobber for å løse utfordringene sammen, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa til Dagsavisen etter knivstikkingene på Stovner i slutten av august, det at «mange bærer kniv i det offentlige rom er bekymringsfullt».

Også ordfører Marianne Borgen uttrykte bekymring i Dagsavisen.

– Jeg skjønner at folk er redde og urolige. Det vi har sett den siste tiden er skremmende for mange, og er helt uakseptabelt, sa hun.

Politileder

Politiinspektør Rune Solberg Swahn har i flere år ledet felles enhet for forebygging, og han sier i et intervju med Dagsavisen at Oslo politidistrikt prioriterer økt uniformert tilstedeværelse og målrettet etterretningsarbeid for å forebygge og avverge nye lovbrudd.

– Rask oppklaring og raske reaksjoner bidrar til å forhindre hevnaksjoner, stanse voldsspiraler og til å redusere risikoen for gjentatte lovbrudd. Besøksforbud og oppholdsforbud benyttes målrettet. Samtidig forsøker vi å få kunnskap om de bakenforliggende årsakene til kriminaliteten som skjer, både på individnivå og de sosioøkonomiske årsakene på samfunnsnivå, sier han til Dagsavisen.

– Vi foretar også flere forebyggende tiltak utenfor straffesakssporet, som bekymringssamtaler, meklingsmøter og oppfølging av kriminalitetsutsatte, sier politiinspektøren.

Etter de mange hendelsene den siste tiden har politiet intensivert innsatsen.

– Vi har omprioritert særlig den uniformerte patruljeringen, og er til stede med trygghetsskapende patruljer over hele distriktet, sier Rune Solberg Swahn.

Høsten

– Mange av hendelsene de siste årene har skjedd om høsten. Noen spesiell grunn til det?

– Det er viktig å understreke at vi ikke kan peke på en enkeltstående årsak og sammenheng mellom de hendelsene som har skjedd. Det er sannsynligvis flere og sammensatte forklaringer, for eksempel at konfliktbildet generelt eller at latente konflikter mellom enkeltpersoner utløser vold når personene igjen treffer hverandre etter en lang sommer, sier han.

Og legger til at det ikke er noen quick-fix på voldsproblemene.

– Det handler om å redusere problemet mest mulig gjennom kriminalitetsforebyggende og bekjempende virkemidler.

Forsker II ved Oslo Met, Stian Lid, sa til Dagsavisen i forrige uke at særlig unge over 18 år faller utenfor.

– Min bekymring når vi ser på disse episodene er at det ofte er unge menn over 18 år. Dette er en gruppe som faller utenfor det etablerte hjelpeapparatet.

– Mitt syn er at hjelpetilbud for de over 18 år eksisterer, dog muligens noe mindre i omfang, sier Rune Solberg Swahn.

Færre gjengangere

Men alt er ikke bare negativt. I forrige uke skrev Aftenposten at det er et fall i antall ungdom anmeldt for gjentatt kriminalitet.

– Jeg tror en av grunnene er til reduksjonen blant annet handler om målrettet innsats både fra politiet og kommunenes miljøarbeidere inn mot disse personene, og familiene deres. De har hatt forskjellige behov. Noen trenger hjelp med skolen, noen trenger konfliktløsning, noen trenger hjelp med familiesituasjonen. Veldig mange av disse har opplevd vold i nære relasjoner, sier Solberg Swahn.

Han mener også at jobbsatsingen til Oslo kommune har gitt positive resultater.

– I fjor klarte de over 3.000 jobber til utsatt ungdom. Ambisjonene i år er enda høyere. Gjennom sommermånedene har også Oslo idrettskrets aktivisert 30.000 barn og rundt 9.000 ungdommer, sier han.

Videre mener han at tiltakene til politiet og kommune har forhindret alvorlige kriminelle handlinger.

– Hver person i denne statistikken begår erfaringsmessig et stort antall straffbare forhold. Det er ikke urealistisk å si at tiltakene som politiet og kommunene har iverksatt sannsynligvis har bidratt til å forebygge minst 115 alvorlige hendelser. Det er basert på erfaringstall fra de siste fem årene, sier Rune Solberg Swahn.

– Tiltakene som iverksettes gjennom alternative straffereaksjoner er også med å forebygge gjentatt kriminalitet. Det kan være sinnemestringsprogrammer, psykologhjelp, skolehjelp eller en fosterfamilie, fordi forholdene hjemme er helt ulevelige. I tillegg gjennomfører vi meklingsmøter, bekymringssamtaler, påvirkning gjennom relasjoner med ungdommene og ikke minst tilstedeværelse på en måte som bidrar til å forebygge kriminalitet, avslutter politiinspektøren.

