To pågrepet etter knivstikkingen på Tveita i Oslo tirsdag

Den ene siktede ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag, og han ble fengslet i to uker med brev- og besøksforbud, opplyser forsvareren hans, advokat Anja Karin Hellander, til NRK. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier hun til NTB. Den andre siktede fremstilles for varetektsfengsling fredag.

Oslo-politiet utelukker ikke flere pågripelser og understreker at de ikke tror knivstikkingen skjedde under et tilfeldig møte mellom de involverte.

– Det er for tidlig i etterforskningen til at politiet kan si noe om bakgrunn eller motiv, eller om denne hendelsen har sammenheng med de andre voldshendelsene i Oslo den siste tiden, skriver politiet i en pressemelding.

Det var tirsdag morgen at politiet fikk melding fra AMK om hendelsen ved Tveita senter i Oslo, der en mann ble funnet med stikkskader i nedre del av kroppen. Politiet opplyste onsdag at fornærmede da fremdeles var innlagt på sykehus, men at tilstanden var stabil, og at han var utenfor livsfare.

