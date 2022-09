Ny jordfeil på Oslo S – folk må regne med forsinkelser

– Det er forsinkelser i togtrafikken på grunn av gjentakende jordfeil på Oslo S. Vi jobber med å rette feilen. Dette tar tid, opplyser Bane Nor på sine nettsider litt etter klokken 14.

Rundt seks timer tidligere kunne Bane Nor melde at trafikken igjen kunne gjenopptas som normalt, men at reisende måtte regne med innstillinger. Da hadde man siden tirsdag opplevd at jordfeilen kom og gikk, men uten å finne ut årsaken.

Pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor sa til NTB torsdag morgen at feilsøkingen er svært krevende.

[ Bane Nor: Normal trafikk gjenopptas på Oslo S ]