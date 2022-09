Regnbuetoget i gang i Oslo: – Vi tar gata tilbake

Opprinnelig skulle Oslo pride holdt sin tradisjonsrike parade 25. juni, men natt til denne lørdagen ble to personer drept og flere skadd i skytingen mot blant annet London pub i Oslo sentrum – og paraden ble avlyst.

Helgens arrangement er ikke en erstatning for denne paraden, men et regnbuetog.

– Vi skal vise at kjærligheten vinner, og at vi skal ha et samfunn der alle skal kunne være den de er og elske den de elsker, sier Dan Bjørke, leder i Oslo pride.

Fordi drapsstedet

Paraden går fra Kongens gate, passerer Rosenkrantz' gate – der drapene ble begått – og ender opp i en solidaritetsmarkering og senere konsert med en rekke artister på Kontraskjæret. Blant artistene som opptrer, er DJ Fride Moksnes x Austinat, som til vanlig co-produserer hvert sitt lesbiske klubbkonsept. Henrik Wilhelm Wilhelmsen skal på scenen med låten «Signaler», kåret til årets pride-låt.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er blant de mange som deltar i regnbuetoget. Han har med seg kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap).

Tar gata tilbake

– Vi tar gata tilbake. Det blir ikke den prideparaden vi hadde planlagt i juni, men dette er en markering som er viktig for at folk skal kunne gi uttrykk for disse viktige verdiene, sier Støre til NTB.

– Du skal kunne leve fritt i Norge og elske den du vil, og være trygg, fortsetter han.

Sammen med politikerne går ekteparet Tina og Karoline Granum fra Fagernes. De fikk omfattende støtte i lokalmiljøet etter at de fortalte om et hatbrev, som fikk stor oppmerksomhet nasjonalt.

Politiet er til stede med mannskaper både i uniform og i sivilt. Trusselnivået her i landet er fortsatt på nivå fire, som er det høyeste i en normalsituasjon.