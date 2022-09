Slik blir regnbuetoget og solidaritetsmarkeringen i Oslo

– Vi har kjempesympati og forståelse for de som synes det er vanskelig å møte opp og delta lørdag. Vi har spurt Oslo kommune om de kan bemanne opp kriseteamets telefontjeneste og fysiske tilbud, og det har de vært positive til. Vi som går lørdag skal vite at vi også går for dem som av ulike grunner synes det er vanskelig å delta.

Det sier leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, til Dagsavisen. Lørdag 10. september inviterer de til et regnbuetog og en påfølgende solidaritetsmarkering.

Dan Bjørke, leder av Oslo Pride. (Rohan Fernando / Oslo Pride. )

Natt til 25. juni ble to drept og minst 21 skadet etter et terrorangrep på utestedene Per på Hjørnet og London Pub, som har tilknytning til LHBT+-miljøet. Masseskytingen førte til at Oslo Pride sin parade, som skulle finne sted 25. juni, ble avlyst etter anbefaling fra politiet. Antall personer med status som fornærmede etter angrepet i Oslo sentrum er nå 244. Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, terror og drapsforsøk.

– Vi har jobbet med dette intensivt i to uker nå, og er klare for regnbuetog i morgen. Vi tror det blir veldig mange mennesker, som alle ønsker å gå i toget og vise at kjærlighet vinner, at man skal kunne være den man ønsker å være og at vi vil være et samfunn for mangfold, sier Bjørke.

Nedleggelse av roser etter terroren på London pub. (Frøydis Falch Urbye)

I etterkant av avlysningen har Oslo Pride vært i dialog med publikum, festivalens frivillige og de skeive organisasjonene, skriver Oslo Pride i en pressemelding. Tirsdag denne uka, fire dager før regnbuetogets marsj skal lyse opp gatene, begynte Oslo kommune å farge gata utenfor London Pub i regnbuens farger, den samme gata som ble åsted for skytingen. Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) la ned de første regnbuestripene tirsdag ettermiddag.

Oslos miljøbyråd Sirin Stav legger ned den første stripen med regnbuefarger i Rosenkrantzgate der flere personer ble skutt i forbindelse med Pridemarkeringer i Oslo. (Terje Pedersen/NTB)

Forsøkt flere ganger

Selv om Oslo Pride-paraden ble avlyst 25. juni, samlet tusenvis av mennesker seg i Oslo sentrum den lørdagen for å sørge, klemme hverandre og ta kraftig avstand fra det brutale skyteangrepet natten i forveien. Flere av de kledd i regnbuens farger, eller med veivende flagg i hånda. Mandagen etter angrepet, forsøkte Oslo Pride og byrådsleder Raymond Johansen å arrangere en støttemarkering på Rådhusplassen i Oslo.

Johansen oppfordret hele Oslo til å delta, men kun timer før arrangementet skulle finne sted, gikk Oslo-politiet ut med en oppfordring om å ikke delta. Kort tid etter opplyste PST at de «fryktet en følgehandling», og Raymond Johansen måtte igjen tale til folket, og be dem pent om å høre på politiet og ikke møte opp.

Det offisielle arrangementet ble avlyst. Likevel kom en rekke personer for å markere sin støtte til det skeive miljøet og avsky mot terrorhendelsen. Nå, nesten tre måneder etter masseskytingen, inviterer Oslo Pride til en markering som denne gangen ikke skal avlyses.

«Svært mange har etterlyst en anledning til å finne sammen og ta tilbake synligheten og friheten, og Oslo Pride har derfor invitert til regnbuetog med påfølgende solidaritetsmarkering 10, september», skriver de i pressemeldingen. Oslo Pride-lederen tror mange har behov for denne markeringen.

– Dette blir en flott dag, hvor vi endelig skal få lov til å vise hva slags samfunn vi vil ha, sier Bjørke.

Pride-markering på Rådhusplassen (Ida Verlo)

Praktisk info

Oppmøte for deltagelse i Regnbuetoget i Oslo blir i Kongens gate, fra sjøsiden. Oppmøtetid er fra klokken 11.00, og avmarsjtid er klokken 13.00. Ruten går forbi Domkirken, nedover Grensen, og deretter nedover de nye regnbuefargene i Rosenkrantz’ gate, utenfor London Pub, før toget ender opp på Kontraskjæret. Første DJ går på scenen på Kontraskjæret klokken 14.00, og solidaritetsmarkeringen begynner klokken 15.00 og avsluttes 18.45. Det er gratis adgang.

«Regnbuetoget blir ikke en parade slik vi kjenner den, men et folketog der alle som ønsker kan delta», skriver Oslo Pride i pressemeldingen. Det blir ikke satt av egne seksjoner for ulike organisasjoner, slik det pleier, og man behøver ikke melde seg på i forkant.

– Hvorfor blir det ikke parade?

– 25. juni, den lørdagen det opprinnelig skulle være pride, gikk en del av de skeive organisasjonene sammen for å lage en aktivistparade. Det krevde mot, det var en flott markering og det står som et godt symbol på Oslo Pride 2022. Vi har lyst til at det skal bli stående som paraden vi hadde under Oslo Pride i juni, og at dette skal være et tog og en påfølgende solidaritetsmarkering som skal vise hvordan vi vil ha det i Norge.

Oslo Pride Parade 2019 Fra Oslo Pride Parade 2019. Partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap), svinger seg i takt med musikken. (Fredrik Hagen/NTB)

Politiet deltar uten uniform

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste til VG denne uken at han kommer til å delta i arrangementet.

– Statsministeren skal gå i regnbuetoget og holde appell på Kontraskjæret, utdyper Statsministerens kontor overfor NTB i en epost.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan ikke delta, da han er bortreist, men Oslo kommune er representert med både ordfører Marianne Borgen (SV) og byråd for arbeid og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap). KrF vil, ifølge Vårt Land, stille med enten leder Olaug Bollestad eller nestleder Dag Inge Ulstein.

Ifølge Vårt Land vil politiet ikke delta i uniform i paraden. Tradisjonelt har Politiets Fellesforbund hatt en egen blokk i Oslo Pride-paraden der uniformerte tjenestemenn har deltatt. Dette er ikke aktuelt under lørdagens arrangement. Fagleder Anna Sollien i Politiets Fellesforbund understreker at forbundet støtter helhjertet opp om markeringen, men viser til sikkerhetsvurderinger som årsak til at uniform ikke skal brukes.

– Det er fortsatt forhøyet trusselberedskap i Norge, og Nasjonal ledergruppe har diskutert gjennomføring av slike arrangementer. Det må gjøres risikovurderinger i forkant av arrangementet. Det blir derfor ikke anledning til å benytte uniform, men det blir mulig å få profilerte T-skjorter fra arbeidsgiver, skriver hun på forbundets nettsider.

[ – Jeg forstår avgjørelsen, men for meg gjorde den det enda viktigere å møte opp ]

Melissa Doran (34): – Sånn kan vi ikke ha det Dagsavisen møtte Melissa Doran (34) i Oslo under markeringen ved London Pub, dagen etter barangrepet. (Dagsavisen)

Disse artistene skal opptre på solidaritetsmarkeringen

DJ Fride Moksnes x Austinat

Henrik Wilhelm Wilhelmsen

Hanna Asefaw

Cham Léon

Big Daddy Karsten & Ferdinand

DragCore

Fay Wildhagen

Matilde

Nils Bech & OMVR

