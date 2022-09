Ordføreren bekymret for unges knivbruk: – Et utrykk for redsel

– Jeg skjønner at folk er redde og urolige. Det vi har sett den siste tiden er skremmende for mange, og er helt uakseptabelt, sier ordføreren til Dagsavisen.

– Men de fleste ungdommene går ikke med kniv på seg, og Oslo er og skal være en trygg by, sier hun ettertrykkelig.

[ Raymond måtte svare om kriminaliteten og knivstikking i bystyret ]

Våpen

Nettopp tilbake på ordførerkontoret etter korona-runde nummer to, tar Borgen seg tid til å reflektere over de mange hendelsene i Oslo den siste tiden. Særlig opprørt er hun over at så mange barn og og unge bærer våpen i det daglige.

– Barn og unge skal ikke ha med seg våpen når de går rundt i vår by, sier hun bestemt.

Hun presiserer at hun ikke vet veldig mye om hverken ofrene eller gjerningsmennene. Ikke hvem de er eller hvor gamle de er.

Det at de putter en kniv i lomma eller sekken når de går ut om morgenen, er et utrykk for redsel. At de selv er redde. Og det kan gå fryktelig galt om du tyr til kniven mot en annen person. — Marianne Borgen (SV), ordfører i Oslo

– Her må politiet få gjøre sin del av jobben. De må finne ut hvem som står bak, hvorfor dette skjer, og om det er gjenger og andre typer grupperinger vi står overfor, sier hun.

– Det at de putter en kniv i lomma eller sekken når de går ut om morgenen, er et uttrykk for redsel. At de selv er redde. Og det kan gå fryktelig galt om du tyr til kniven mot en annen person, sier Marianne Borgen.

Som ordfører har hun en klar oppfordring til de som føler at de må bære kniv eller andre våpen for å føle seg trygge.

– Ta kontakt med læreren din. Ta kontakt med en voksenperson du stoler på om du føler deg redd for noe. Og at alle som jobber med barn og unge snakker med ungdommen, og ber de ta kontakt om det er noe, sier ordføreren.

[ Knivstikking skaper frykt på Stovner ]

Forebyggende

Hun har ikke noe klart og enkelt svar på hvordan dette skal løses.

– Men det forteller oss at vi som kommune må jobbe med dette aktivt fremover. Vi i samarbeid med politiet, bydelene, organisasjonene og skolene, sier hun.

– Og det viser at vi må samarbeide enda tettere enn hva vi gjør nå, sier hun.

Hun har fått med seg at flere av de berørte bydelen ønsker seg mer synlig politi, og ikke bare når de rykker ut med blålys og sirene. Men mener at det alene ikke løser noe.

Politiet i Oslo sier de har forståelse for at mange lurer på om det er trygt i Oslo etter flere voldshendelser. De setter inn ekstra patruljer rundt i byen.

– Den siste tiden har det vært flere alvorlige hendelser i byen vår. Slåsskamper, knivstikkinger og skuddvekslinger gjør at mange lurer på om det nå er trygt i Oslo. Dette har vi veldig stor forståelse for og vi tar dette alvorlig, skriver politiet i Oslo, Asker og Bærum på Facebook.

De sier at Oslo er å anse som en trygg by, men at det i perioder kan være større uro i enkelte miljøer.

– Det er jo klart at politiets synlighet er viktig, og er med på å skape tillit mellom ungdom og politiet. Men vel så viktig er det forebyggende arbeidet som allerede starter i barnehagen og i skolen. Vi som politikere må jobbe intensivt for å utjevne forskjellene i byen, og bekjempe fattigdom. Vi må også lytte til de innspillene vi får fra de enkelte bydeler, samt at foreldrene har en viktig rolle, sier Borgen.

Et annet forebyggende tiltak er SaLTo-modellen som skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge, samt jobbe aldersuavhengig innenfor temaet hatkriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers at etater og faggrupper.

Tiltak

Etter en rolig sommer har voldshendelsene tatt seg opp i høst.

– I sommer har vi som kommune hatt en rekke tiltak, som sommerjobber rettet mot ungdom. Det har hatt en positiv effekt, sier Borgen.

– Hvilke andre verktøy har dere i verktøykassa som dere nå kan trekke frem?

– Først og fremt må politiet få gjøre sin del av jobben ved å etterforske disse hendelsene. Vi har utrolig mye flott ungdom i byen vår, og de aller fleste går ikke med kniv sier hun.

Oslo er en by med mange utfordringer, og store forskjeller mellom bydelene.

– Jeg ønsker ikke å sette noe stempel, og vi ser at disse voldshendelsene skjer over hele byen. Men hendelsene sier ingenting om de som bor der. De aller fleste er flotte folk, men vi ser tilfeller av utenforskap og dårlige levekår. Noe som kan ha betydning for det som skjer, sier hun.

Saken fortsetter under videoen

Ikke redd svenske tilstander

– Men vi må se på hele bildet. Selv opplever jeg Oslo som en trygg by, og er ikke redd. Men jeg forstår at de som bor i de bydelene hvor det har vært knivstikking føler seg utrygge og redde. Når man på nært hold opplever noen som ligger og blør etter å ha blitt stukket med kniv, er det utrolig skremmende. Da er det å være redd en naturlig rekreasjon, sier Marianne Borgen.

Sverige har i mange tiår hatt store problemer med vold i enkelte bydeler i de store byene, som Malmø. Svenske tilstander er Borgen ikke redd for vil komme til Oslo.

– Vi er langt unna det som skjer i Sverige i Oslo, selv om vi har hatt noen episoder som har skapt frykt, sier ordføreren.

– Vi jobber målrettet for å unngå det, hvor gode tilbud til barn og unge over hele byen er ett av tiltakene, avslutter ordfører Marianne Borgen.

[ Eks-politimann: – Mange går med kniv for å ha en trygghetsfølelse ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen