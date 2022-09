Byrådslederen om knivstikkingene: – Det er mange som går rundt med følelsen av å ikke ha noe håp

Nesten daglig har vi den siste tiden lest om personer som er blitt stukket ned med kniv, og blitt alvorlig skadet i Oslo. Det bekymrer byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– At mange bærer kniv i det offentlige rom er bekymringsfullt, sier byrådslederen, og mens han står på farten for å rekke grunnsteinsnedleggelsen av nye Sentrum brannstasjon.

Onsdag hadde han et møte med politiet og representanter fra bydelene Alna og Stovner for å diskutere hendelsene og ikke minst hva man gjør videre.

– Det var et konstruktivt møte, og vi synger fra det samme notearket, og vi følger bydelene opp tett, sier Johansen.

De diskuterte tiltak på kort sikt, og mer langsiktige tiltak.

– På kort sikt er mer og ikke minst synlig politi viktig. Her har politiet allerede tatt grep og økt bemanningen i gatene. Synlig politi skaper trygghet, sier Johansen.

– Det har også vært diskusjoner rundt visitering og ransaking. Vi har eksempler på mange som har blitt ofte stoppet, og føler seg stigmatisert. En mulighet her er en kvitteringsordning, som innebærer at alle som blir kontrollert, skal kunne få en kvittering som sier hvorfor man ble stoppet, sier han.

God oversikt

I alt har Oslo-politiet tvitret om knivepisoder 28 ganger siden juni, skrev Aftenposten tidligere denne uka. Dagsavisen har snakket med lokalpolitikere i Stovner og Alna som er urolige for utviklingen, og at så mange unge bærer kniv på seg.

Raymond Johansen sier til Dagsavisen at politiet og bydelene har god oversikt over hvem gjerningsmennene og ofrene er.

– Det er unge menn fra Groruddalen og Søndre Nordstrand. Unge menn med innvandrerbakgrunn som er oppvokst i Norge, sier han.

– Politiet slår hardt ned på de som bærer kniv. Det skal de fortsatt gjøre, sier han.

Han er glad for at Oslo-politiet har en høy grad av oppklaring på slike saker, og at det er med på å skape trygghet.

– Det er ikke tøft å gå rundt og vifte med kniv. Men det er enklere sagt enn gjort å få bukt med problemet, sier byrådslederen.

Han sier at de involverte vil bli fengslet og tatt hånd om av rettssystemet.

Det farligste man kan være i Oslo, er å være kriminell. — Raymond Johansen (Ap), byrådsleder

– Men det viktigste arbeidet er det forebyggende arbeidet som vi gjør hver dag, sier han.

Klassedelt by

Oslo er en klassedelt by, og har levekårsutfordringer. Noe heller ikke Johansen legger skjul på.

– Det vi opplever er et storbyproblem. Det er et problem vi aldri blir ferdig med, og som vi må jobbe kontinuerlig med, sier Johansen.

Langsiktig er Johansen opptatt av å fortsette det arbeidet de allerede er i gang med.

– Det handler om å få ungene i barnehage, at de som ikke har norsk bakgrunn lærer seg norsk. Vi har gratis AKS, hvor deltakelsen betyr mye for det videre liv. God integrering er viktig, sier Johansen.

– Men det handler ikke bare om de med innvandrerbakgrunn Vi lever i urolige tider. Vi har vært gjennom to år med pandemi, vi er midt i en klimakrise, og det er krig i Europa, og det er mange som går rundt med følelsen av å ikke ha noe håp. Vi må greie å gi folk tilbake samfunnsoptimismen, slår Johansen fast.

Sommerjobber

I sommer ga Oslo kommune sommerjobb til 4.000 ungdommer. Men nesten dobbelt så mange, 7.000, søkte.

– Sammen med frivillig sektor fikk vi etablert disse sommerjobbene. Flere har også fått fortsette i sommerjobbene etter sommeren. For mange er det av stor betydning av hvordan de tjener sine første kroner. Stoltheten av å tjene dem gjennom ærlig arbeid, og ikke gjennom salg av dop, sier han.

– Samarbeidet med bydelene er viktig i det langsiktige arbeidet, Skape gode og trygge fellesrom, som det bibliotekene gjør, og ikke minst Furuset IF, i Bydel Alna, sier Johansen.

– Det farligste man kan være i Oslo, er å være kriminell. Og kanskje vel så viktig. De aller fleste bærer ikke våpen. Det er regelen.

