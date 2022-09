Mann alvorlig skadd i knivstikking i Oslo sentrum

Politiet mottok melding om hendelsen klokken 21.34.

Det var et vitne som ringte politiet, som kom raskt til stedet.

– Det ble satt i gang livreddende førstehjelp. Han var bevisst, og vi fikk snakket litt med ham før han ble kjørt til sykehus. Vi jobber med beskrivelse av én eller flere andre, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen blir beskrevet som alvorlig til kritisk skadd, men skadene skal ikke være livstruende, opplyser politiet.

Skal sjekke overvåkingskameraer

Politiet jobber med å samle informasjon og har avhørt flere vitner som var i området.

– Dette er også et område hvor det finnes mange overvåkingskameraer, som det kan være nyttig å se på, sier Hekkelstrand.

Ingen personer er hittil pågrepet, opplyser han videre. Vaterlandsparken ligger ved Akerselva like ved Oslo Spektrum.

Flere voldshendelser skaper bekymring

Mandag ble to menn knivstukket på Furuset i Oslo, og begge to er siktet i saken. Grete Lien Metlid, som leder etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sa til TV 2 tidligere tirsdag at det bekymringsfullt at det har skjedd flere alvorlige voldshendelser i Oslo på kort tid.

– Vi har forståelse for at dette er skremmende for folk i byen. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi er nok nå inne i en mer urolig periode når det gjelder konfliktlinjer i politidistriktet. Det har høyeste prioritet, og vi jobber forebyggende for unngå at dette ikke eskalerer, sa hun til TV 2.

– Om dette skyldes et generelt høyt konfliktnivå nå eller om det er innenfor det vi av og til ser av variasjoner, må vi komme tilbake til.

