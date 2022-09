Knivstikking skaper frykt på Stovner

I den siste tiden har det vært en rekke tilfeller av vold med kniv i Oslo. Senest mandag ble to personer knivstukket på to ulike steder på Furuset. Mandag kveld var to unge menn kritisk skadd, og politiet etterforsket om det var sammenheng mellom voldshendelsene.

I sommer har også Stovner vært preget av flere knivstikkinger, som har satt en støkk i lokalmiljøet. I helgen ble en tenåring fraktet til sykehus med kritiske stikkskader etter et slagsmål på Stovner i Oslo tirsdag. En ung mann er pågrepet i forbindelse med hendelsen.

Få dager tidligere rykket politiet ut til melding om en slåsskamp på Stovner i Oslo.

– En person er skadd. Det dreier seg muligens om en knivstikking, sa politiet da.

I begynnelsen av juli ble en mann fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv på Stovner i Oslo. Politiet har pågrepet en mann for knivstikkingen.

– Vi er bekymra, sier Rashid Nawaz til Dagsavisen når han skal beskrive hendelsene.

– Det skal være trygt på Stovner. Det skal være trygt å bevege seg rundt, enten du går på dagtid eller kveldstid, sier han.

Trygg

Selv føler han seg trygg, men er bekymret på innbyggernes vegne.

– Jeg skjønner at folk er skremt, og føler seg utrygge. Men vi må ikke tro at det er helt vilt å gå ut heller, sier han.

– Slike episoder vil skje, uavhengig hvor godt man er sikret.

Han påpeker at bydelene har et godt samarbeid med politiet, og at de derfor skal ha et møte denne uken, for å få mer klarhet i hva som skjer.

– Det er langt flere spørsmål enn svar, sier han.

– Det som skjer er at folk på Stovner føler seg utrygge. Og sånn kan vi ikke ha det, sier Nawaz.

Han etterlyser mer synlig politi i bydelen.

– Det er noe jeg har etterlyst lenge. Uavhengig av disse tilfellene av knivstikking. De må være der folk er, og ikke bare komme med blålys og sirener, sier han.

Sammenheng

Selv om politiet har pågrepet noen av gjerningspersonene, er det ennå uavklart om sakene har noen sammenheng.

– Det er det vi blant annet ønsker svar på, sier han.

Bydel Stovner har satt inn en rekke tiltak over lang tid for å gjøre bydelene et godt sted å bo og være for alle.

– Vi har hatt mange ungdommer i sommerjobb, og vi har hatt flere andre aktiviteter for barn og unge. Noe vi også har fått skryt for av politiet etter en rolig sommer, sier Nawaz.

– Så det som skjer nå skremmer meg, sier han.

Han vil ikke mene noe om gjerningspersonene, hvor de kommer fra eller hvem ofrene er.

– Jeg aner ikke mer enn hva som har kommet fram i media. Men dette håper jeg på mer informasjon når vi skal møte politiet, sier han.

– Men disse voldsepisodene er tendenser vi ser over hele byen. Ikke bare på Stovner. Og det er viktig at vi slår hardt ned på slike hendelser. Vi bor ikke i et krigsherjet land, men i verdens beste land å bo i. Da kan vi ikke tolerere slike ting, sier han.

