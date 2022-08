Her har de redusert strømkostnadene med en halv million kroner

På Bislett stadion var de tidlig ute med å montere solceller på taket. I dag er 1.100 kvadratmeter av taket dekket med solcellepaneler. Disse genererer 150.000 kilowatt, eller 15 prosent av det totale strømbehovet.

Elbilbatterier

Sammen med direktør i Oslobygg, Eli Grimsby, byråd for idrett kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) og byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) trosser vi høydeskrekken, klatrer opp en bratt stige, tar oss gjennom en luke i taket, før vi er oppe i det aller helligste. Der hvor det ikke settes banerekorder, men strømrekorder.

Solcelleanlegget ble satt opp i 2019, i en tid hvor ingen brydde seg om strømpriser, eller gadd å slå av lyset i rom man ikke brukte.

Nå har kilowattene rent på, og strømprisene setter stadig nye rekorder.

– Dette anlegget har spart oss for en halv million kroner bare i år, sier Eli Grimsby og kikker ut over solcellepanelene, som denne augustdagen ligger badet i sol.

Likevel, med rekordhøye priser er strømkostnadene skyhøye for et anlegg av Bisletts karakter.

Første halvår i 2021 hadde de strømkostnader på 414.768 kroner mens første halvdel i år var den på 680.226 kroner.

I tillegg til solcelleanlegget lagres strømmen i brukte elbilbatterier. Her spares strømmen for å kunne brukes en regnværsdag, det vil si at de kan bruke oppspart strøm når strømprisen er ekstra dyr.

Størsteparten av Oslobyggs portefølje er eksiterende bygg, hvor det nå settes fart i strømsparende tiltak når bygg skal vedlikeholdes eller rehabiliteres.

– På Stovner flerbrukshall har vi gjort flere tiltak, og status hittil i år er at strømforbruket er redusert med nærmere 40 prosent ii forhold til før tiltak. I tillegg har solcelleanlegget egenprodusert corka 40.000 kWh. Det tilsvarer ca. I20000 kroner i inntekt fra solcelleanlegget. Og med tanke på hvor mange bygg og anlegg vi har, blir relativt små tiltak til sammen store besparelser, sier Eli Grimsby.

Ikke bare har Bislett solcelleanlegg, men også nye Jordal Amfi, Slottet og Rådhuset har fått solcelleanlegg de siste årene.

– På Tøyenbadet, som er under bygging vil det også bli montert solceller, sier Eli Grimsby.

– Enøktiltak er veldig viktig når vi bygger nytt. Vi har vært opptatt av dette i mange år, men det har blitt ytterligere aktualisert med de høye strømprisene vi har nå, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) til Dagsavisen.

– Det å redusere kostnader er en del av det hele. Vel så viktig er forbruket. Jeg mener at det er en del av vårt samfunnsansvar å redusere forbruket, og også produsere vår egen strøm, der solceller en viktig rolle. Jeg er glad for at Oslobygg er i helt i front, og har gode fagmiljøer innen dette, sier byråd Evensen.

Tynnere is

For å imøtekomme høye strømpriser, uten at det skal gå ut over tilbudene, har de allerede gjort konkrete tiltak.

– Vi har stort fokus på energisparing i vår drift. Blant annet kunstisbaner, der vi påser at isen ikke blir for tykk. Dermed blir det mindre is vi trenger å holde kald, og dermed lavere energikostnader, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal til Dagsavisen.

Han har ansvaret for det som er innenfor veggene på byens kultur og idrettsbygg.

Det har nylig vært gjennomført en utredning av energieffektivisering ved rehabilitering av klubbhus og garderobebygg, og det jobbes med energieffektivisering når vi rehabiliterer klubbhus og garderobebygg, som for eksempel utskiftning av dører og vinduer.

– Vi skifter også til ledlys, som bruker mindre strøm og vi har heller ikke på lys, på tider hvor det bør være mørkt, sier han.

I kommunes svømmehaller er vannet varmet opp til 28 grader. Og det er ingen planer om å senke vanntemperaturen for å mindre strømkostnader.

– Den temperaturen vi har på badene i dag, som er 28 grader på de fleste bad, er på grensen til det som er ok å bade i for barn og dem som ikke trener til konkurranse. Det blir fort kaldt når man driver med svømmeopplæring etc. med kaldere temperaturer enn dette, sier Omar Samy Gamal.

Omar Samy Gamal, Victoria Evensen og Eli Grimsby på taket av Bislett stadion. (Mimsy Møller)

– Det er heller ikke bare å senke innetemperaturen en grad eller to. Vi er i en situasjon hvor det er en hårfin balansegang mellom det å spare strøm og fortsatt ha et publikumsvennlig tilbud, sier byråden.

Oslobygg skal de kommende årene bygge idrettsanlegg for 5.5 milliarder kroner.

Strømgrep

For å møte vinteren med høye strømpriser, tar idretten grep for å holde strømkostnadene nede, og har kartlagt energibruken i 11 idrettsanlegg. Oslobygg har opprettet en egen enhet for å jobbe særskilt å redusere unødvendig energibruk i byggene sine, og har innført en energioppfølgingsprosedyre for alle de 16 frittstående flerbrukshaller i deres portefølje.

– For disse gjør vi en ukentlig gjennomgang av energibruken og identifiserer og gjennomfører tiltak for å holde energibruken nede. I tillegg har vi gjennomført en energikartlegging for 11 av idrettsanleggene våre hvor vi har avdekket muligheten for tiltak som vi kan sette i gang med, skriver avdelingsleder Tor Borge Ottesen i Oslobygg KF i en e-post til Dagsavisen.

– Oslobygg har nettopp besluttet å sette ned en egen gruppe for å gjøre en ytterligere innsats med å finne både kortsiktige og langsiktige tiltak for å møte den vanskelig strømsituasjon som har oppstått, skriver han videre.

Redusert med 53 prosent

Furuset IF eier sin egen hockey og idrettshall, Furuset Forum. Og de har merket de høye strømkostnadene, selv om de har gjort en rekke tiltak for å få ned forbruket.

– Vi gjorde flere enøktiltak i 2020 og 21. Vi la om hele oppvarmingssystemet, gjorde om på ventilasjonen, selve isolasjonen og satte inn varmepumper. Før tiltakene hadde vi et forbruk på 2,1 millioner kilowatt i året. Det er nå redusert med 53 prosent, sier daglig leder i Furuset IF, Vidar H. Noreng til Dagsavisen.

I tillegg har de gjort grep som å bytte til ledpærer, og lys blir automatisk skrudd av når det ikke er folk i rommet.

– Her står det heller ikke på unødvendig lys om natten, sier han.

– Men et redusert forbruk hjelper lite på kostnadene når strømprisene er så høye som nå. Vi har et godt samarbeid med Oslo kommune, og får en strømstøtte på 2.1 millioner kroner i året. Men med et forbruk på 1,3 millioner kilowatt, og strømpriser på tre-fire kroner kilowatten sier det seg selv at strømstøtten ikke holder langt, sier han.

Vidar H. Noreng, Furuset IF (Mimsy Møller)





Furuset Forum har helt siden de åpnet fått klager på at det er så kaldt å være der. Så det å senke temperaturen ytterligere er ikke noe tema. Kulda fra isflaten slår igjennom til tilstøtende områder, så det går også med mye energi for å holde disse områdene tilstrekkelig varme.

– Blir det kaldere får vi ikke folk til å komme til oss, sier, Noreng.

– Vi har en bra strømstøtte fra kommunen, så vi skal nok greie å ro oss igjennom. Men de høye kostnadene går ut over likviditeten vår, sier Noreng.

