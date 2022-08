Frykter funksjonshemmede får dårligere kjøretilbud: – En dårlig idé

– En dårlig idé, mener Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), om Ruters forslag om å slå sammen deler av tjenestene Tilrettelagt transport (TT) og de rosa bussene som er blitt populære for eldre i Oslo.

Ifølge byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester dreier forslaget seg om å slå sammen en del av tjenestene, rundt 12 prosent.

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til de som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport på egen hånd, mens de rosa bussene er et tilbud for de som har fylt 67 år, er hjemme på dagtid og trenger transport fra dør til dør når man skal gjøre ærender, gå på besøk, eller har lyst på en tur ut.

– Arbeidsutvalget er ennå ikke ferdig med sitt arbeid. Denne uken er de i dialog med ulike brukergrupper. Byrådsavdelingen har derfor ennå ikke konkludert på hva utfallet blir i denne saken, skriver kommunikasjonsrådgiver Tonje Bruun i en e-post til Dagsavisen.

Bekymret

Da forslaget ble kjent, gikk Norges Handikapforbund Oslo bredt ut til sine medlemmer for å høre erfaringene deres med rosa busser.

Regionleder i SAFO Oslo, Magnhild Sørbotten er bekymret for at en sammenslåing av TT og rosa busser vil bety en vanskeligere hverdag for de særlig som er avhengig av rullestol.

Regionsleder i SAFO Oslo, Magnhild Sørbotten. (SAFO Oslo)

– TT-brukere er en gruppe mennesker som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport, og som ved å miste spesialtransport-tilbudet vil bli ekskludert. Den andre store utfordringen ved å slå i sammen to tjenester er at mange vil risikere å måtte bruke mye lengre tid på reisen, sier hun til Dagsavisen.

TT-brukere er en gruppe mennesker som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport, og som ved å miste spesialtransport-tilbudet vil bli ekskludert. — Magnild Sørbotten, SAFO

– Det kan godt tenkes at dette bare omfatter 12 prosent av alle som har TT i Oslo, men for de som sitter i rullestol og må ha transport med spesialbiler, vil de aller fleste omfattes av sammenslåingen. Unntaket er de som har vedtak om fast sjåførgruppe – og det er en liten gruppe, sier Magnhild Sørbotten.

Entydige

Tilbakemeldingene fra Handikapforbundets medlemmer var entydige, og i et felles høringssvar sier SAFO og FFO tydelig at de rosa bussene ikke passer for målgruppen.

SAFO består av Norges Handikapforbund, Foreningen Norges Døvblinde og Norsk Forbund for utviklingshemmede

De peker på blant annet at de rosa bussene ikke har plass til mange av de elektriske rullestoler, at to personer med rullestol ikke kan reise sammen, at de ikke får nødvendig assistanse ved på og avstigning, og at bussene ikke er tilpasset folk som skal være et sted på ett gitt tidspunkt, for eksempel til tannlege, fotpleier, eller bisettelser.

Ifølge Ruter har alle rosa busser avsatt rullestolplass med størrelse 130 x 70 cm, men plasseringen av plassen og området rundt medfører at det er svært vanskelig for elektriske rullestoler å få rygget inn på plassen, også de som er mindre enn avsatt plass. For el-skuterne, som er den el-rullestolen de fleste eldre får, er det ikke plass på de rosa bussene i det hele tatt.

Et annen innspill i høringsrunden er fargen på de rosa bussene. Som naturlig nok er rosa.

«Bussene er tydelig markedsført som en ekstra tjeneste for eldre. Vi vet at unge mennesker med nedsatt funksjonsevne ofte rapporterer at det er stigmatiserende for dem å bli satt i bås med, og sammenlignet med eldre, på en måte deres jevnaldrende aldri blir», skriver SAFO Oslo og NHF Oslo i høringsdokumentet.

I sin begrunnelse for forslaget skriver byrådsavdelingene at det både er ulemper og fordeler med en sammenslåing.

De skriver blant annet at en av gevinstene ved en samordning vil være at alle bydeler i Oslo kommune får Ruters aldersvennlige transport, uten å øke dagens samlede kostnader.

Negativ til sammenslåing

Frps nestleder i bystyregruppen, Aina Stenersen, er også negativ til en slik sammenslåing.

Aina Stenersen, Frp. (Sturlason)

– Frp mener at tiltakene ikke bør slås sammen. En sammenslåing kan gjøre at begge tilbudene til de ulike brukergruppene blir svakere. Begge brukergrupper kan oppleve lengre turer, men særlig brukere av TT- spesialtransport som f. eks også kjører enkelte elever i VGS med funksjonsnedsettelser og enkelte med varig tilrettelagt arbeid. Dette er brukere som trenger å komme tidsnok fram, sier Stenersen til Dagsavisen.

TT-brukere er en gruppe mennesker som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport, og som ved å miste spesialtransport-tilbudet vil bli ekskludert. — Aina Stenersen, Frp

Hun mener at de rosa bussene fortsatt bør forbeholdes eldre.

– Tilbudet bør utvides til alle bydeler uten en sammenslåing av tjenestene. Framskrivninger viser at andelen eldre fra 80 år og oppover vil øke fra 21.000 personer i 2020 til 5. 000 personer i 2050. Dette er en økning på 156 prosent, og byrådet må satse på de eldre fremover. Samtidig som vi vil at TT- spesialtransporten skal være optimal for deres brukere, og to separate tjenester har byrådet midler til, sier Stenersen.

Alltid tilpasset

Ruter avviser imidlertid påstanden om plassmangel i de rosa bussene.

– Det vil alltid være tilpasset TT-materiell som frakter TT-kunder, skriver kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun i en e-post til Dagsavisen.

– Hvorfor vil Ruter slå sammen deler av disse tjenestene?

– Bakgrunnen for dette forslaget fra Ruter er at vi søker å utnytte minibussene bedre slik at vi kan utvide tilbudet om aldersvennlig transport til flere brukere i flere bydeler. Kort forklart: Dette forslaget handler om å gi aldersvennlig transport til flere, svarer Sofie Bruun.

Kommunikasjonsjef i Ruter, Sofie Bruun. (Fotograf Birdy - Birgitte Heneide)

– SAFO og FFO frykter et dårligere tilbud, særlig for rullestolbrukere. Hva kan Ruter si om det?

– Ruter skal levere samme kvalitet for både TT-spesial og Ruter Aldersvennlig transport som i dag. For TT-kunder kan det bli noe mer samkjøring og dermed noe lengre reisetid, mens det for aldersvennlig transport vil flere bydeler kunne få tilgang til tjenesten, sier Sofie Bruun.

Dette forslaget handler om å gi aldersvennlig transport til flere. — Sofie Bruun, Ruter

Fra 1.10 bytter Ruter leverandør av TT-tjenester fra Oslo Taxi til Minibuss 24/7.

– Ruter bytter operatør når kontrakter går ut, etter konkurranse om oppdraget. Slik sett er dette forslaget uavhengig av hvilken operatør vi benytter, avslutter Sofie Bruun.

