Rekordlav magasinfylling i Maridalsvannet

I et normalår ville magasinfyllingen i Maridalsvannet, som er drikkevannskilden i Oslo, vært på 88 prosent på denne tiden av året, opplyser Oslo kommune.

Samtidig er det 6,5 prosent over den kritiske grensen på 59 prosent, hvor Oslo kommune ville gått over til aksjonsnivå to.

– Hvis det blir veldig varmt og tørt framover nå, så vil vi nå det neste tiltaksnivået i midten av september, sier Frode Hult, seksjonsleder for vannmiljø i Vann- og avløpsetaten, til Avisa Oslo.

Ifølge Hult gikk vannstanden raskt nedover i tørkeperioden i vår, men har vært rimelig stabil gjennom sommeren fordi det har vært mer nedbør. Det er hovedsakelig to grunner til at vannforsyningen ikke er mer kritisk på nåværende tidspunkt, ifølge Hult:

– Det ene er at vi i sommer har fått mer nedbør. Det andre er at vi i snitt har brukt mindre vann enn vi pleier å gjøre, helt siden kommunen gikk ut med oppfordringen om å spare på vann i starten av mai. Det vil jeg berømme både enkeltpersoner og næringslivet for, sier han.

