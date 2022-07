25. juli var det FNs Verdensdag for å forebygge drukninger og Norges Livredningsselskap markerte dagen med å tilby alle over 50 år til å teste hvor godt de virkelig behersker vannet.

– Mange tror at om du kan svømme så drukner du ikke. Det er ikke situasjonen, sier president i Norges Livredningsselskap, Claire Ann Alfonso.

25. juli er FNs Verdensdag for å forebygge drukninger, og Dagsavisen tok turen til Hvervenbukta der Norges Livredningsselskap (NLS) markerte dagen.

Statistikk viser til at 60 prosent av drukningsulykkene fra i fjor var folk over 60 år. NLS oppfordrer alle over 50 år til å teste hvor godt de virkelig behersker vannet.

– Her kan eldre få testet svømmeferdighetene, og få oppfriskning, eller enkel opplæring i livredning og selvberging i vann, sier Alfonso.

Badevett

Det var dessverre ikke mer enn én person som møtte opp på NLS sitt arrangement i Hvervenbukta. Men livvaktene demonstrerte likevel hvordan man skal kaste liner og redning ved hjelp av brett.

Badevaktene viser hvordan en redning kan se ut. (Kaja Helene Vogt )

– Det å sette søkelys på livredningskompetanse og selvbergingsevne tror jeg er den prikken over i-en som mangler for å kanskje ha en sjanse til å få en større nedgang i antall drukningstilfeller i Norge, sier Alfonso.

Hun forklarer at en stor del av de som drukner er svømmedyktige. Det som mangler er livredningskompetansen.

– Vi må lære de nødvendige forholdsreglene rundt bading, sånn som man har med fjellvettreglene. Vi må få bakt inn i ryggmargen at det finnes badevett-regler også, sier presidenten i NLS.

I 2021 druknet 75 mennesker, og i 2022 har det omkommet 41 mennesker. Innenfor disse tallene er 15 prosent kvinner og 85 prosent menn.

Viktig med svømmeopplæring

Operativ Leder i NLS, Celestin Alfonso, forklarer at «redningen» som ble demonstrert var en topunkts vending. Dette er en teknikk som gjør det lettere å få hvem som helst opp på brettet, selv om de er tyngre enn livredderen.

Celestine Alfonso er bindeleddet mellom administrasjonen i NLS og strandlivredderne. I dag viste han hvordan man kan redde en som holder på å drukne. (Kaja Helene Vogt )

– Vi har en uke med nitti timer opplæring. Der gjør vi denne øvelsen veldig, veldig mye, sier han.

Den tredje vanligste årsaken til drukning er bading. Derfor sier Claire Ann Alfonso også at svømmeopplæringen i Oslo kan bli bedre.

– Tallene viser i undersøkelsene at det ikke er bra nok. Det kan bli bedre. Vi sliter med tilgang til basseng, sier hun.

Likevel legger hun vekt på at vi ikke må glemme å bruke de ressursene vi har: man kan ha noe svømmeopplæring ute.

– Vi i NLS har sett at det å flytte undervisning ute gjør at vi får mer robuste svømmere som også har livredningskompetanse. Inntil en viss alder er svømmebasseng en nødvendighet. Etter det så er det en forsterkning, men vi kan også bruke utendørsvannet for å kunne lære å svømme, sier Claire Alfonso.

Men hun er også utrolig klar på at ulykker er ikke til å unngå.

– Jeg får vondt i magen når jeg sier det, for jeg føler jeg legger skylden på de som drukner. Det gjør man ikke. Ulykker kan ikke unngås, men med den kompetansen vi har så kan man forebygge sjansen for at ulykker forekommer. Det er det som er viktig å få fram på en dag som dette, sier Alfonso.

