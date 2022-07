Boden full av utstyr du ikke bruker? Da vil folk som Mari (25) og Even (26) leie det av deg

I juni i fjor knakk eventyreren Aleksander Gamme sparekontoen sin for å investere i et utviklingsteam for å opprette Pinsj. Pinsj er en digital plattform hvor både privatpersoner og bransjeaktører enkelt kan drive utleie eller bruktsalg av sport- og friluftsutstyr.

– Det er veldig dårlig digital-infrastruktur for utleie av tur-utstyr. De fleste har boden full, og lar utstyret sitt støves ned. Det er ikke bærekraftig, sier Aleksander.

Det er flere nøkkelpersoner i bransjen som har gått inn privat for å være med å bidra. Blant annet Cecilie Skog og Thomas Alsgaard er nå også store eiere i Pinsj.

I 2020 meldte sportskjedene at de aldri før har solgt så mye utsyr. Men bak alt tur-utstyret vi omgir oss med, ligger det en stor energi- og ressursbruk som er en belastning for både klima og miljø.

I tillegg til dette er det også dyrt med utstyr. Enkelte aktiviteter som topptur, telttur og vinterturer innebærer raskt utstyrspakker for titusener av kroner.

Aleksander Gamme ville gjøre det lettere for folk å komme seg ut, men samtidig ta vare på miljøet.

En plattform for alle som vil komme seg ut

– Målgruppen er de som har utstyr og kunne tenke seg å tjene litt penger på å leie det ut. Også er det de som ikke har alt de trenger som har lyst til å prøve noe eller dra på tur, sier Aleksander Gamme.

Han forteller at det er en flott plattform for de som har lyst til å komme seg ut men ikke har lyst til å investere masse penger i noe de kanskje ikke vil bruke så ofte.

– Dette er crowd-funding, det skal ikke være eid av aktører i bransjen. Alle er velkomne til å være små eiere, men ingen skal kunne dominere. Ting skal være frittstående, det skal ikke være deleid av, for eksempel, et stort sportsmerke, sier Gamme, og fortsetter:

– Det er allerede over 300 medeiere. Vi har et mål om at flest mulig kan være med å eie. Da blir det også mer interessant å bruke det. Det skal være meningsfullt å være med å bidra til noe bærekraftig, men også i tillegg gi folk mer tilbud om utsyr til lavere kost, så folk kan dra mer på tur.

Dyre ekspedisjoner blir mulig

Pinsj-ambassadørene Even Lyngås og Mari Cathrine Karlsen forteller at de brukte Pinsj når de gikk over Hardangervidda på ski i mars. Dette sparte de masse penger på.

Mari Cathrine Karlsen (25) og Even Lyngås (26) gikk seks dager på ski over Hardangervidda. (Even Lyngås)

– Det vi har brukt Pinsj til er lange turer med ski og pulk, sier Lyngås.

Da Mari Cathrine Karlsen og Even Lyngås gikk sammen over Hardangervidda var det veldig dårlig vær den første natten.

– Da fikk vi to hull i teltet. Det ordnet seg kjempefint. Vi sendte melding til Aleksander og han forsto det veldig godt. Så da fikk vi testet ut forsikringen, det ordnet seg det fint, forklarer Lyngås.

Han forteller at noe av målet med Pinsj er å kunne bruke det på de lengre turene óg.

– At man kan dra på ordentlig turer uten å kjøpe alt det dyre utstyret og ha et budsjett på 50.000 kroner. Det trenger man ikke, sier Lyngås.

Mari Karlsen legger til at det er praktisk for tur-entusiaster, som dem selv, å ha mulighet til å prøve forskjellige typer utsyr og merker før man kjøper det.

– Det er ikke bare for vanlige folk som skal på tur en gang i måneden. Det er også for de som er en såkalt «turidiot», sier hun.

Mari forteller at hun har blitt hekta på lengre ekspedisjoner på ski, men samtidig liker hun også å gå på kortere turer i nærområdet. (Even Lyngås)

Bærekraftig

– Jeg hadde ikke giddet å være ambassadør for Pinsj hvis ikke jeg var for konseptet. Det er bra for både miljøet og lommeboken, sier Even Lyngås.

Mari og Even er stolte ambassadører for Pinsj. (Kaja Helene Vogt )

Femtifem prosent eier tur- og friluftsutstyr som de ikke bruker, men de fleste er også positive til gjenbruk, hevder en nylig Ipsos-undersøkelse.

Aleksander Gamme legger vekt på at det er nettopp derfor han ville starte Pinsj.

– Jeg har vært ganske nære det å starte en egen merkevare og utvikle den. Men hvor fornuftig og bærekraftig det er å hive seg på det kjøret å jobbe for at folk skal kjøpe enda mer? Da falt valget heller på å utvikle Pinsj. Det er et verdivalg, og det trengs, sier han.

Hvorfor heter det Pinsj?

– Det er et fint navn som kan brukes til mye. Å pinsje er å klype eller gripe, på klatrespråket. Det handler om at du kan gripe det du vil. Du kan gripe utstyret du trenger. Eller du kan gripe litt mer ansvar i hverdagen, være med og ta litt mer ansvar på å gjøre fritiden din litt mer bærekraftig, svarer Aleksander Gamme.

