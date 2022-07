Nyt øyeblikkene med sol. Det kommer nemlig mer regn

Tall fra Meteorologisk institutt viser at det har vært unormalt få sommerdager flere steder sør i landet i år. Blant annet har det bare vært elleve og tolv sommerdager så langt i år i henholdsvis Stavanger og Bergen, skriver NRK. De to byene hadde i snitt 26 og 33 sommerdager i årene 2000-2019, viser en oversikt NRK har laget.

– Men, hva er egentlig sommerdager?

– I denne sammenheng så definerer vi en sommerdag med at det er over 20 grader og oppholdsvær, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen.

Ofte når det er dårlig vær i sør, er det varmere i nord, og omvendt. Hygen forteller at temperaturen i store deler av Sør-Norge har vært under eller rundt normalen, mens det flere steder i nord har vært over normaltemperaturen.

Kjølig juli

Hans Olav Hygen mener det ikke har vært den beste sommeren for alle.

– Nei, fram til nå har vi sett at det ligger litt under det som er vanlig. For det har for eksempel vært en litt kjølig juli, sier Hygen og legger til at det fins unntak.

I Oslo har det vært 22 sommerdager så langt, mens det i Kristiansand har vært 21. En sommerdag defineres som et døgn med maksimalt 1 millimeter nedbør og en temperatur på over 20 grader i løpet av døgnet.

Klimatologien tilsier at det er varmest i overgangen juli- august. — Hans Olav Hygen, klimaekspert

– Er det bedre utsikter?

– Det beste varslet vi har er fra Yr de ti neste dagene, og det viser at det blir fortsatt noen fine dager men også nedbør. Utover det har vi klimatologien som den tilsier at det er varmest i overgangen juli- august. Innlandet i slutten av juli og kysten i starten av august. Hvordan det egentlig blir er en kombinasjon av klimatologien og hva slags vær som kommer trekkende innover, sier Hygen.

Varmest i månedskiftet

Ifølge klimavakt Hygen bør folk nyte godværet de kommende dagene mens de kan.

– Ja, det er et generelt råd jeg gir til folk i Norge når de spør. Vi er ikke et område der vi har måneder med stabilt klima, vi bor i et land der været er skiftende. Så nyt øyeblikkene og nyt variasjonen der ute og nyt at vi har det så fint.

– Hetebølgen i Europa – er det vanlig at man ser slike bølger fra tid til annen eller er det klimakrisen som melder seg?

– Både og. Hetebølger kommer og hetebølger er naturlig. Men intensiteten, varigheten og hyppigheten har en klimakobling. Og vi ser at det er en økt intensitet, varighet og hyppighet, og det for noen få år siden skrev Verdens meteorologiorganisasjon i en av rapportene sine at fra nå av kan vi ikke se noen hetebølger uten at de har en menneskelig komponent. Det betyr ikke at den er menneskeskapt men at mennesket har vært med å påvirke den og forsterke den, sier Hygen til Dagsavisen.

