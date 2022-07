Se årets publikumskart for Øyafestivalen

Fra 9. – 13. august er det klart for Øyafestivalen i Tøyenparken igjen. Dette er første gang den arrangeres uten smitteverntiltak siden før koronapandemien. I fjor hadde festivalen en korona-variant med 1000 sittende publikummere.

Nå er kartet for publikumsområdet klart. I år har festivalen gjort noen endringer fordi det gamle Tøyenbadet er blitt en stor byggeplass siden sist.

Tøyenbadet i tankene

Tøyenbadets utbygging førte til at deler av festivalområdet falt bort, og noen funksjoner har blitt flyttet. Det er likevel viktig for arrangørene at det ikke går utover størrelsen på publikumsarealet. Boden for bytte av billett og armbånd er derfor flyttet til Snippenparken, som ligger tre minutter nedenfor festivalområdet i Tøyenparken.

– Det kommer til å være lett gjenkjennelig for de som har vært hos oss flere ganger før. Blant annet er scenen på samme sted som det pleier å være, sier Jonas Prangerød, presseansvarlig for Øyafestivalen.

De er fornøyde med hvordan de har løst planleggingen av området.

– I år har vi ikke hatt de samme publikumsområdene, og vi har måttet flytte en del andre funksjoner som er viktige for oss. Det har vi klart på en fin måte uten å legge særlig beslag på det publikummet, forteller han.

Slik ser publikumsområdet til Øyafestivalen ut i år. (Øyafestivalen)

Bærekraftig mat

Også i år kan man kjøpe mat på festivalen. I tillegg til restauranter som Smalhans, Fiskeriet og Der Peppern Gror er det flere nykommere. Vaquera Verde, Kumi og De Mi Tierra er blant de nye restaurantene. De fleste er å finne på matområdet til Øya ved teltscenen Sirkus, eller ved Klubben, som er scenen for DJ og elektronisk musikk.

Årets miljøtema for Øyafestivalen er bærekraftig mat. Alle spisesteder tilbyr minst én kjøttfri rett, og noen restauranter serverer veganske alternativer.

Prangerød ser fram til den første Øyafestivalen etter to pandemiår.

– Det er veldig godt å endelig sitte med sikkerhet om at det blir en normal festival, og godt å se at den er i gang andre steder i landet og i Oslo. Vi har ventet siden 2019 på å ha et stort arrangement med mye publikum igjen, så både vi og artistene gleder oss masse, sier han.

