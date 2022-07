Tre søknader om voldsoffererstatning etter Oslo-skytingen

Avdelingsdirektør Ivar André Holm ved Kontoret for voldsoffererstatning opplyser til NRK at de venter flere søknader framover. Han vil ikke si noe om hva de som allerede har søkt, har vært utsatt for.

To personer ble drept, og 21 personer ble skadd da Zaniar Matapour avfyrte en rekke skudd utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til lørdag 25. juni. I tillegg ble en rekke andre personer berørt av skytingen. 50–60 personer ble samlet på et hotell etter skytingen, ifølge en kriserapport fra Oslo kommune.

– Hvem som kan ha krav, og hvilke eventuelle avgrensninger som er aktuelle, er vanskelig å si per i dag, sier Holm.

Han ønsker heller ikke å si noe om hvor stor erstatning ofrene etter skytingen kan ha krav på.

