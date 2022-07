– Boligpolitikken handler ikke bare om byrådets arbeid

I Dagsavisen tirsdag tok SVs gruppeleder i bystyret, Ola Wolff Elvevold til orde for å opprette en egen boligbyråd etter kommunevalget neste år.

I dag ligger Oslos boligpolitikk under flere byrådsavdelinger. Det mener Ola Wolff Elvevold (SV) er uheldig.

– Vi ønsker å samle boligpolitikken på ett sted. Det er lurt å få en helhet i dette, også overfor nasjonale myndigheter, sa SV-representanten til Dagsavisen.

Har boligbyråd

Byrådspartiet Arbeiderpartiet deler ikke Ola Wolff Elvevold synspunkter.

Jeg vil advare mot å se på boligproblematikken i Oslo i dag som noe som kun handler om byrådens arbeid, sier varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) til Dagsavisen.

– Vi har i prinsippet en boligbyråd i dag. Det er byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), sier han videre.

Han mener at byrådet allerede har gjort mye for å bedre boligproblematikken i Oslo.

– Vi har opprettet Boligbygg og Oslobolig. Grep som skal få fart på boligbyggingen i Oslo, sier han.

Bedre organisering

Abdullah Alsabeehg mener at løsningen ikke ligger i å opprette en egen byråd for boliger.

– I dag er det flere byråder som har ansvar for boliger. Ville det ikke vært lurt å samle alt på en byråd?

– Det er fordeler og ulemper ved alt. Men boliger henger ofte sammen med andre saksområder som arbeid, og andre sosiale tjenester, sier han.

– Men det vil bli et tema. Det som er viktig er å ha diskusjoner rundt dette, og ikke begrense det til om vi skal ha en boligbyråd eller ikke, sier han.

– Hovedutfordringen er hvordan vi skal få bygget flere boliger. Og det vi da må se på er organiseringen av de enkelte etater som har med boligbygging/utvikling å gjøre. Hvordan kan vi få etatene til å arbeide raskere? Trenger vi en overordnet plan, eller er det raskere å gå rett på detaljplanlegging? sier varaordføreren.

Han er klar på at det går for sakte å bygge nye boliger i Oslo.

– Derfor må vi legge til rette for enklere saksgang. Vi må blant annet gå inn og se på hvordan Plan og Bygningsetaten (BPE) jobber. For det er ingen tvil om at byggesaker må behandles raskere. Derfor er det viktig at PBE får mer ressurser, og ikke mindre, som enkelte har foreslått, sier Abdullah Alsabeehg.

Boligminister

Ola Wolff Elvevold (SV) får støtte av partikollega på Stortinget, Grete Wold, som går et skritt videre og vil ha en egen boligminister. Wold er kommunalpolitisk talsperson, og mener boligmarkedet ikke fungerer slik det gjør i dag.

En boligminister må ha ansvar for hele boligsektoren, hvordan den reguleres, hvilke betingelser bankene må ha for å låne ut penger, og selvfølgelig ha som hovedoppgave å bremse den voldsomme prisveksten i markedet. — Grete Wold (SV)

– Boligmarkedet er så stort og komplekst at det ikke fungerer å styre det slik vi gjør i dag. En boligminister må ha ansvar for hele boligsektoren, hvordan den reguleres, hvilke betingelser bankene må ha for å låne ut penger, og selvfølgelig ha som hovedoppgave å bremse den voldsomme prisveksten i markedet, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Grete Wold (SV). (SV )

– Boligmarkedet i Norge har blitt en krise, og vi er helt nødt til å gjøre noe med det. Prisene gjør at det i flere byer praktisk talt er umulig for helt vanlige folk å bo i vanlige leiligheter. Det sier seg selv at vi ikke kan ha det sånn. Det er gammelt nytt at boligmarkedet har løpt løpsk, og markedet har for lengst bevist at det ikke regulerer seg selv. Da trenger vi en politisk løsning på problemet, sier hun.

