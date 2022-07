Fabian Stang sier ja til bystyre-comeback i Oslo

66-åringen har offisielt takket ja til nok en gang å stå på liste for Høyre under valget, sammen med over 120 andre Høyre-politikere, skriver Avisa Oslo.

Fabian Stang har 20 års fartstid som bystyrerepresentant i Oslo, åtte av disse som Oslos ordfører.

Til avisen sier Stang at han stiller for å hjelpe partiet med å vinne valget, ikke for å nå toppen av Oslo-politikken igjen.

– Jeg er mest opptatt av å være med på å vinne valget. Jeg er ikke så opptatt av min posisjon, sier han og forteller at han ikke ønsker seg et comeback som ordfører.

– Nei, det har jeg sagt klart ifra til alle som har spurt at det har jeg gjort før, og det skal jeg ikke prøve meg på igjen.

