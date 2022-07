Flere alkoholrelaterte dødsfall i 2021: – Det er skambelagt

I løpet av pandemiårene 2020 og 2021 var det flere som drakk seg i hjel enn i de to foregående årene. Det viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister, som først ble omtalt av P4. Det var til sammen en økning på 108 alkoholrelaterte dødsfall – i 2021 alene var det 371 som døde av alkohol.

Statistikken går tilbake til 1996, og de siste ti årene har færre død av alkohol - med unntak av under pandemien.

Manglet forpliktelser

Menn drikker oftere enn kvinner viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser også at folks drikkevaner forandrer seg med alderen. Unge drikker større mengder alkohol, og voksne drikker mindre men oftere.

Det ble også solgt mer alkohol under alkohol under pandemien. Under pandemien satte vinmonopolet salgsrekorder, skrev E24 tidligere i år. Det var de som allerede drakk mye, som økte forbrukte under koronapandemien.

– Det viser seg at de som hadde mindre rammer rundt seg i pandemien drakk mer. Disse menneskene var kanskje utenfor jobb eller manglet andre forpliktelser, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI) Jørgen Gustav Bramness.

– Det betyr at de som hadde behov for de rammene, mistet disse dem og hadde ikke noen grunn til å la vær å drikke, sier Bramness.

Seniorforsker i FHI Jørgen Gustav Bramness. (privat)

Men det er grunn til å tro at når disse rammene kommer på plass igjen så vil folk endre drikkevanene sine tilbake til sånn det var før, sier han. Han understreker samtidig at det ikke er gjort noen gode undersøkelser på dette ennå.

Norge ligger lavt

Det er mange tiltak som skal forebygge at folk drikker for mye alkohol i Norge. Bramness nevner blant annet høy pris, strenge regler for skjenking på utesteder, begrensede åpningstider og høy aldersgrense for kjøp.

– Alle disse tingene gjør at Norge ligger lavt når det gjelder alkoholforbruk sammenlignet med de fleste andre land. Likevel hindrer ikke dette at alkohol er en betydelig årsaksfaktor til sykdom og død i Norge, sier han.

Bramness sier også at det er viktig å huske på at tallene for død direkte forårsaket av alkohol er en grov underestimering.

– I veldig mange tilfeller dør folk av et hjerteinfarkt, kreft eller mye annet, hvor alkohol har hatt en betydelig medvirkende rolle, sier han.

Skambelagt

– Det er skambelagt å slite med å ha kontroll over alkoholbruken. Veldig mange seiler med et alkohol problem ganske lenge før noen oppdager det, sier Bramness.

Hvis du har mistanke om at en du er nær har et problem, mener Bramness det beste man kan gjøre er å spørre om de vil snakke om det.

– Hvis man bare beskylder folk så blir det en konfrontasjon. Derfor er det lurt å spørre folk om de vil snakke med deg eller om de har vurdert å snakke med noen andre, sier han, og fortsetter:

– Jeg har mer enn én gang fått døren slengt i ansiktet når jeg har prøvd å ta opp slike ting med folk. Men jeg vet også ut ifra erfaringer at folk har kommet i ettertid og takket meg for at jeg fikk dem til å tenke igjennom at de drakk for mye.

Det er hjelp å få

– Det er god behandling for alkoholproblemer i landet vårt, sier Bramness.

Han sier at det lureste er å gå til fastlegen og fortelle om problemet man tror man har. Mange vil oppleve at fastlegen slett ikke fordømmer, men er en god samtalepartner, fortsetter Bramness.

– Fastlegen må gjøre en vurdering om det er noe man bør gjøre noe med. Eventuelt om man klarer å gjøre noe med det selv, eller om andre skal inn i bildet, sier han.

