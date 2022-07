Oslo-politiet bekymret for budbilbransjen

Ifølge Klassekampen ønsker politiet dette for å unngå hvitvasking, momsbedrag og brudd på arbeidsmiljøloven. Politiet mener faren er stor for at mange av sjåfører jobber for folk som ikke har rent mel i posen.

– Vi har hatt god kjennskap til at det er en høy andel kriminalitet i bransjen og at godt kjente multikriminelle nettverk har etablert seg i bransjen, sier Christina Rooth, som er næringslivskontakt i Oslo-politiet.

Politiet, A-krimsenteret og Statens vegvesen har utarbeidet en rapport som inneholder råd for å hjelpe transportselskapene å unngå kriminalitet i framtida. Til rapporten har bransjen også kommet med innspill. Blant rådene er å ansette egne sjåfører, å begrense antall ledd med underleverandører og å regne ut hva sjåførene i nederste ledd får betalt, skriver Klassekampen.

