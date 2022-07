Oslo kommune ber innbyggerne fortsette å spare på vannet

– For at vi skal klare å fylle opp vannmagasinene må det falle store mengder regn, over lang tid, innover i Nordmarka sier seksjonsleder for vannmiljø Frode Hult i Vann- og avløpsetaten.

Magasinfyllingen i Maridalsvassdraget er i dag på 68,5 prosent. Normalen for denne perioden er 88,5 prosent. Regnet som har falt de siste dagene, har økt magasinfyllingen med kun 1 prosent.

– Det hjelper litt, men det er langt opp til normal fyllingsgrad, og dermed må vi fortsette med vannsparingstiltakene vi har i dag. Jevnlig nedbør og godt med snøsmelting om våren er avgjørende for en trygg vannforsyning utover våren og sommeren, sier Hult.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, sier hun har bedt Vann- og avløpsetaten om å lage en samlet plan for å få ned vannforbruket, men at det også er mye hver og en kan gjøre på egen hånd.

Saken fortsetter udner videoen

Oslo kommune ber derfor innbyggerne om å være nøkterne med vannbruken slik at vi skal ha nok vann til de viktigste tingene i samfunnet som drikke, matlaging, personlig hygiene, toalettspyling, helse og næringsliv.

