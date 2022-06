Oslo-politiet mener det er klokt å vente med pridearrangementer

Av Alexander Vestrum/NTB

Etter masseskytingen i Oslo sentrum natt til lørdag ble trusselnivået hevet til det høyeste – nivå fem, som betyr ekstraordinært. Onsdag ble det nedjustert til nivå fire.

– Nivå fire er veldig høyt. Da vurderer Politiets sikkerhetstjeneste at det er flere aktører som har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge, sier Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo-politiet.

«Selvstendige vurderinger» av arrangementer

Torsdag kunngjorde Oslo politidistrikt at det vil bli gjort «selvstendige vurderinger knyttet til enkeltarrangementer og håndtering av disse».

Oslo pride varslet allerede tidligere denne uka at det ikke er aktuelt med arrangementer før over sommerferien. Overfor NRK bekrefter leder Inger Kristin Haugsevje at dette gjelder selv om trusselnivået er satt ned.

– Det er en klok beslutning, sier Martin Strand til NTB.

– Vi skal bistå med det vi kan for at Pride får gode og verdige markeringer, legger han til.

Mer og mer oversikt

Strand minner om at politiet får bedre og bedre oversikt over situasjonen, og samtidig understreker han at det er viktig at samfunnet kommer i gang.

Oslo-politiet har anslagsvis 6.000 innmeldte arrangementer hvert år, og ved rundt 150 av disse iverksetter politiet tiltak.

«Oslo politidistrikt har lang erfaring med å forberede ulike arrangementer. Det meste av arbeidet gjøres på forhånd med dialog og forebyggende arbeid. I tillegg ressurssetter vi arrangementer etter behov», opplyser politiet i en pressemelding.

Eivind Greve Aubert var en av de mange som kom til Rådhusplassen mandag, til tross for politiets anbefaling om ikke å ha en markering.

Ett arrangement stanset

Så langt er det kun ett arrangement som er blitt stanset på grunn av vurderinger knyttet til sikkerhet, ifølge Martin Strand. Det dreier seg om demonstrasjonen til Stopp islamiseringen av Norge (Sian) utenfor Stortinget, som var planlagt kommende lørdag.

– Politiet har etter en helhetsvurdering kommet fram til at dette arrangementet ikke kan gjennomføres slik trusselsituasjonen er i dag, heter det i en pressemelding onsdag.

Politiet viser til at det har vært høyt konfliktnivå på flere av Sians markeringer. I tillegg er sikkerhetssituasjonen fortsatt uavklart etter masseskytingen. Den etterforskes som et islamistisk terrorangrep.

