Stadig nye fornærmede melder seg etter masseskytingen i Oslo

Christian Lundin er oppnevnt som bistandsadvokat for mange av de berørte og sier til Aftenposten at han gjennom hele tirsdagen fikk nye telefoner, meldinger og eposter. Han antar at svært mange fornærmede har rett på erstatning og oppfølging.

– Jeg blir jevnlig kontaktet av nye personer. Bare i dag er det flere som har tatt kontakt. Én ting er de som ble fysisk skadd, men så har du alle dem som var til stede og har opplevelser knyttet til dette, sier Lundin.

To menn ble drept i angrepet og 21 mennesker ble skadd. Ti av disse fikk skuddskader. Ingen av de skadde er i livsfare. Det var svært mange mennesker i området da gjerningsmannen åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub.

Pridemarkering på Rådhusplassen Eivind Greve Aubert var en av de mange som kom til Rådhusplassen mandag, til tross for politiets anbefaling om ikke å ha en markering.