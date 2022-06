Mer en kamp enn en parade: – Jeg er selv kurder. Det ble så symbolsk sterkt

– Vi må kjempe aktivt nå for å ikke la dem vinne. Vi skal ikke være redd for å gå steder, sier generalsekretær i Salam, Begard Reza.

Pride-paraden ble offisielt avlyst, men likevel samlet folk seg og marsjerte i gatene. Marsjen ble arrangert av Salam - interesseorganisasjonen for LHBTIQR-personer med muslimsk bakgrunn, og Begard Reza var en av de som gikk først i toget.

– Vi visste ikke da at det var en kurder som gjorde det. Jeg er selv kurder. Det ble så symbolsk sterkt, sier hen.

– Man skal ikke la terrorister skremme oss til stillhet

Det var natt til lørdag 25. juni at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive, på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og gjerningsmannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19. To personer døde under angrepet. Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen etter råd fra politiet. Det samme ble Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride.

Reza forteller at Salam arrangerte toget likevel fordi det var det eneste rette å gjøre.

– Det var det absolutt etisk korrekte å gjøre. Man må alltid minnes sine venner, sine kamerater, og man skal si nei. Man skal ikke la terrorister skremme oss til stillhet, sier hen, og fortsetter med:

– Gaten skal være vår.

Generalsekretær Begard Reza i organisasjonen Salam (Tore Meek/NTB)

Hen forklarer at toget var annerledes i år uten alle sponsoravtalene og opplegget rundt som det pleier å være. Reza mener det var mer kamp enn en feiring i år.

– I år kom det fram hvor mye det handler om liv og død. Det er åpenbart farlig å være skeiv. Det er åpenbart ikke trygt, sier Reza.

Hen mener årets marsj kommer til å ha ringeffekter for Pride fremover.

Redd for islamofobien

– Jeg er redd for hva som kommer til å skje med muslimer nå, sier Reza.

Hen legger vekt på hvor viktig og riktig det var at hen, som kurder, gikk foran i toget på lørdag.

Det Islamske Forbundet Rabita har støttet Salam og markert solidaritet med de berørte etter skyteepisoden. Reza forteller at dette ikke er første gang Rabita har vist støtte i deres kamp.

– Og de, om noen, vet hvordan et terrorangrep føles. Bare se de seneste årene i Norge. Å være muslim og gå i Moské er heller ikke trygt.

Hun utdyper at det er utrolig viktig at vi alle står sammen i denne kampen.

