I over fire måneder har Ukrainere demonstrert: – I Norge har vi blitt vant med krigen, det syntes jeg er forferdelig

– Det viktigste for oss med disse hverdags-demonstrasjonene er å vise at vi ikke gir oss. Vi støtter Ukraina. Dette er vår måte å støtte på og vise at det forsatt er krig i Ukraina, sier demonstrant Jara Sekala.

Hver dag, i over 120 dager, har det vært demonstrasjoner for Ukraina foran Stortinget og videre foran den russiske ambassaden.

Dagsavisen har fått snakke med to ukrainske demonstranter Jara Sekala Gudmundsson og Maryna Vakylenko.

– Krig er ikke normalt

– Vi kommer til å demonstrere hver dag til Ukraina vinner, sier hun.

Hun forteller at det er trist at krigen har blitt en del av hverdagen, likevel så skjønner hun at det ikke skrives så mye om i nyhetene som før.

– Det skjønner vi, når det er så langvarig krig, men krigen skal ikke være glemt. Det dør uskyldige mennesker hver dag og det pågår fortsatt harde kamper i Ukraina, sier Jara.

Gutten i midten hever det ukrainske flagget høyt, mens han står på det russiske. (Kaja Helene Vogt )

Maryna syntes ikke det er greit at krig blir normalisert.

– I Norge har vi blitt vant med krigen, det syntes jeg er forferdelig. Mange folk ser det som hverdagsnormalen å se krigen på nyhetene, det er skremmende. Krig skal ikke være normalt, sier Maryna. Hun fortsetter med:

– Jeg syntes det er vanskelig å bli vant med det. Det er så mye vondt. Det er så mye som skjer hver dag. Det er viktig å være her så vi blir hørt. Det er dessverre mange andre kriger som blir glemt.

Bekymret for familie og venner

Jara har bodd i Norge i atten år, men har fortsatt familie og venner i Ukraina.

– Familien min var veldig bestemt på at de ikke skulle flykte. Jeg har en bestemor på 90 år, og moren min bor med bestemor. Jeg vet at hun er såpass sta at hun ikke vil forlate hjemlandet, sier hun.

Bestemoren til Jara overlevde andre verdenskrig og rømte da heller ikke fra hjemlandet. Av den grunn vil hun heller ikke flykte denne gangen, forteller Jara videre.

Maryna forteller at hun flyttet til Norge for ni år siden, med mannen og sin da fem år gamle datter. Videre sier hun at hun klarte å overtale sin familie til å flykte når krigen brøt uti februar.

– De bor i Kharkiv, som er tretti kilometer fra Russland, så det er veldig farlig der. Det var flere dager det var flere russiske fartøy i Kharkiv. De måtte flykte vekk fra russisk militær, men de kom seg ut, forteller hun.

De sier begge at de fortsatt blir utrolig bekymret når de leser nyheter om krigen.

Demonstrantene foran Stortinget. (Kaja Helene Vogt )

Demonstrasjonene

Hver dag begynner demonstrasjonene med nasjonalsangen også ett minutts stillhet for de som har blitt drept.

Det er mellom 30 og 70 personer som deltar på demonstrasjonene i hverdagen, og nærmere 90 i helgene.

Demonstrantene står i en stor ring og synger nasjonalsangen med hånden på hjerte. Det er alt fra barn til gamle som står i ringen. Det er en alvorlighet i luften når de synger.

Etter sangen lukker alle øynene og minnes de døde. Det er helt stille i ringen i et helt minutt.

– Det er ikke bare ukrainere som blir drept, det er mange som blir drept i denne grusomme krigen, sier Maryna.

De roper i kor et slagord på ukrainsk, nesten som et heiarop. Jara oversetter dette til «Ære til Ukraina og ære til helter, Ukraina over alt, og ære til militære styrker i Ukraina».

Utenfor den store ringen av demonstranter har de med seg en dokke av Putin i en kiste.

Putin i en kiste foran Stortinget. (Kaja Helene Vogt )

Videre i demonstrasjonen blir det ropt forskjellige slagord, det blir holdt appeller og dikt og sunget sanger. Etter en times tid går de i tog opp til den russiske ambassade og demonstrerer videre en times tid der.

– Vi får fortsatt ikke lov å stå så nærme ambassaden. Politiet sier at det er for sikkerheten og sånn. Men vi har stått der i 120 dager og ikke gjort noe. Vi bare står og roper, det er veldig fredelige demonstrasjoner. Det er litt trist at vi ikke får stått nærmere, sier Jara.

– Vi føler at vi roper til naboer og Åpent Bakeri, og ikke til den rusdiske ambassaden. Jeg håper at politiet viser forståelse og gir oss tillatelse til å stå og demonstrere på Ukrainas plass ved ambassaden, fortsetter hun.

Pressesjef i politiet, Unni Turid Grøndal, skriver til dagsavisen at det varierer i reglene med hensyn til hvor demonstrantene kan stå.

– Det er ulike forhold som avgjør hvor de kan få stå, blant annet med hensyn til trafikkavvikling og sikkerhet. Dette kan variere fra markering til markering. Sted for markering og hva slags type markering det er, spiller også inn, skriver hun.

