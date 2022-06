– Til alle dere som har skrevet at det blir for mye Pride: Fuck you!

Journalist og programleder, og tidligere kulturredaktør i Dagsavisen, Brita Møystad Engseth skulle vært på kultur og medie-flåten i dagens Pride-parade. Etter at sjokket over hendelsen fikk lagt seg og hun rakk å reflektere litt kom raseriet:

– To ting: Alle dere som de siste ukene har skrevet innlegg, kronikker og leserbrev om at vi må beskytte barna mot Pride, eller at Pride er gått for langt, eller at det er for mye Pride: Fuck you!

– Og til dere som syns det blir mye regnbueflagg: Vi har ikke nok flagg! sier Møystad Engseth. Hun reagerer også på rådene om å holde seg hjemme i dag:

– Hjemme? Nei. Jeg skal IKKE sitte hjemme, jeg skal faktisk ned til byen og ta med meg så mange regnbueflagg jeg kan, og så skal jeg plante dem foran Stortinget. Plenen utenfor Stortinget skal dekkes med flagg, sier en rasende Brita Møystad Engseth.

Hjemme? Nei. Jeg skal IKKE sitte hjemme — Brita Møystad Engseth

Fikk melding fra venner

Kjendisenes partyfikser og eventplanlegger Ronnie Ottem Fjære er på reise i Spania, men fikk den tragiske nyheten fra venner.

– Dette er bare helt grusomt, sier Ottem Fjære.

Partyfikser Ronnie Ottem, her sammen med ektemannen Eirik Fjære (Berit Roald/NTB)

– Mine tanker går selvfølgelig til de pårørende. Dette er jo så veldig, veldig trist, sier Ottem Fjære til Dagsavisen.

Jeg tenker at Pride-markeringen er det viktigste vi kan gjøre i dag — Ronnie Ottem, eventplanlegger

– Jeg har fått vite at mine samboere er trygge og så langt er våre kollegaer og vår skeive arbeidsplass ikke påvirket. Men jeg tenker at Pride-markeringen er det viktigste vi kan gjøre i dag for de som er hjemme, sier Ronnie Ottem Fjære. Og legger til at brått og tragisk ble årets markering viktigere enn på mange år.

– Til alle som sier denne dagen ikke er viktig: nå fikk vi alle bekreftet at dere tar feil. Pride trengs mer enn noensinne, sier Ottem Fjære.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen