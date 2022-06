- Dette viser hvorfor Pride fortsatt er så viktig

– Vi er så lei oss. jeg skjønner hvorfor paraden blir avlyst. Samtidig er paraden nå viktigere enn noensinne. Ikke bare for de skeive men for alle, for alle i Oslo går ut og feirer Pride. Og det er tragisk at alt blir avlyst nå bare fordi noen går ut og spyr ut sitt hat, sier Nordström, kjent som klesdesigneren Baron von Bulldog.

Natt til lørdag meldte politiet i Oslo at to personer var drept, ti alvorlig skadd og elleve lettere skadd etter en skyting i sentrum. NTB meldte at siden Pride feires i Oslo og ett av stedene for skytingenvar London Pub - gjorde det nærliggende å etterforske skytingen med tanke på hatkriminalitet.

Pride feires stort i Oslo hvert pår, og årets parade skulle bli den første siden pandemien. Isteden har Kjell Nordström brukt det som skulle bli sommerens store høydepunkt til å ringe rundt til venner og bekjente for å høre hvordan de har det.

– Dette viser kanskje mer enn noensinne hvorfor det er så viktig med Pride. Vi må aldri ta frihet og menneskerettigheter for gitt, sier Kjell Nordström.

– Og det viser hvorfor vi må ha strenge våpenlover. Selvom paraden er avlyst i år er det viktig at vi ikke lar dette kneble og skremme oss fordi det er det som er hatets motivasjon. Derfor må vi må ikke slutte å ta plass, men fortsette å vise oss fram. Ikke la hatet vinne.

Hat avler hat

Ifølge NTB sier politiet at de har en hypotese om at psykiatri kan være en bakenforliggende del av skytingen. Men det er fortsatt mye uklart.

– Uansett hva som er årsak eller hvem gjerningspersonene er, så må vi bekjempe hat med kjærlighet. Det kan kanskje høres ut som en ujevn kamp men det er eneste måten. Vold avler vold, det ser vi fra USA, sier Nordström.

– Vi må trygge alle lover som beskytter rettigheter, enten det gjelder skeive, kvinner, folk som opplever diskriminering og hat, men også få strenger lover mot hatkriminalitet og våpen.

Lille Oslo

Det er knapt to måneder siden Kjell Nordström, som opprinnelig kommer fra Sverige, ble norsk statsborger. I dag skulle både han og mannen Morten Nordström Ingebrethsen gått i Pride-paraden som nå er avlyst. Det er første paraden etter pandemien, og de hadde gledet seg og til og med invitert venner fra Sverige for å delta.

– Vi hadde en hyggelig sammenkomst her hjemme i går kveld, og utpå kvelden dro flere ned på London pub for å feste videre. For en gangs skyld er vi kjempeglade for at folk var litt trege på å komme seg av gårde, men vi har sjekket med dem at de er trygge og har det ok, sier Nordström som har brukt morgenen på å ringe rundt til venner og bekjente for å høre hvordan de har det.

– Jeg elsker Oslo og har gjort det helt siden jeg flyttet hit for mange år siden. At denne typen terror og harkriminalitet skjer her, i lille Oslo er ufattelig vondt. Vi har venner som kommer fra Sverige for å feire Pride her fordi hele byen er med. Og så skjer dette. Akkurat som 22. juli så berører dette oss alle, og det er dypt tragisk. Men, det viktigste å tenke nå er at vi aldri må ta menneskerettigheter for gitt, og bli late.

Paraden er avlyst, men ekteparet Nordström Ingebrethsen vil bruke formiddagen til å tidoble oppheng av Pride-flagg i hagen.

– Det viktigste nå er å ikke knebles. Aldri, aldri, aldri! Vi skal fortsette å glitre, være synlige og ikke minst feire kjærligheten og det at man har rett til å elske hvem man vil, sier Kjell Nordström til Dagsavisen.





