– Dette går dypt inn på meg, sier Terje Schrøder

– Det fæle angrepet som skjedde i natt, går dypt inn på meg og gjør meg trist. Mine tanker går til de som mistet sine liv, de som er skadet og de pårørende, sier Terje Schrøder. Denne helgen feirer han og Great Garlic Girls 40-årsjubileum med show på Latter i Oslo. Det som skulle blitt en gledens helg er nå blitt sterkt preget av nattens hendelser.

Dette sårer meg dypt — Terje Schrøder, artist

– Det sårer meg dypt. Angrepet mot gjestene på London Pub som var ute for å ha en hyggelig kveld og markere Pride er et direkte angrep på Et angrep rettet mot LHBT+ og frihetskampen som er kjempet i så mange år! Nettopp på grunn av dette er det ekstra viktig at vi ikke lar oss stoppe i kampen om retten til et trygt og fritt liv og retten til å elske hvem man vil uten å leve i frykt, sier Terje Schrøder.

Ikke la oss stoppe

Vi må ikke la oss stoppe av noe. Det er en stor tragedie og jeg håper de som nå ligger alvorlig skadet på sykehuset overlever, sier Schrøder som har brukt hele sin yrkesaktive karriere som dragartist til å kjempe for skeives rettigheter.

– Jeg sender mine varmeste tanker og masse kjærlighet. Kveldens forestilling på Latter er dedikert til de som ble utsatt for nattens brutale angrep, sier en sterkt preget Terje Schrøder.





