Gammel og skeiv, men ikke lenger ensom: – Det er mange heterofile eldre som ikke forstår

Ingrid Myhre Hansen er rak i ryggen og kjapp i replikken. Som en av motorene bak regnbuetreff for eldre skeive vet hun godt hvor viktig det er med en møteplass der alle føler seg inkludert.

– Unge kan slenge med leppa og si mye stygt, eldre er nok ofte litt mer forsiktige, dempet. Men det er mange heterofile eldre som ikke forstår hvordan det er å være skeiv, så det er mange eldre skeive som gjerne vil møtes med andre skeive, det er noe med den tryggheten.

Plass på sykehjem, inn i skapet

– Da jeg begynte å jobbe i eldreomsorgen lærte jeg at dette er en gruppe som har vært stempla som kriminelle og psykisk syke, sier virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon, Sol Gangsaas. Hun er opprinnelig utdannet sykepleier og har erfart at møtet med eldreomsorgen kan bli brutalt for dem som ikke er en del av den heterofile majoritetsbefolkningen.

Faglig leder i skeiv kunnskap FRI, Janne Bromseth og virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon, Sol Gangsaas. (Frøydis Falch Urbye)

– Jeg har møtt beboere som har gått inn igjen i skapet når de har kommet på sykehjem, det er jo helt motsatt av det jeg som sykepleier ønsker at folk skal oppleve, forteller hun.

Venner ofte viktigst

Ifølge Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) er er det dobbelt så mange eldre skeive som bor alene, de har i snitt færre voksne barn og sjeldnere en livspartner enn resten av befolkningen. Blant gruppen eldre skeive er de nærmeste relasjonene ofte venner og LHBTQ-felleskap.

[ Bryllupet er i morgen, vi har liten tid på oss ]

Vi møter Inger på seniorsenteret i Helgesens gate på Grünerløkka i Oslo, som drives av Kirkens Bymisjon. Etter et halvt år med kursing av de ansatte seniorsenteret seniorsenteret det første i Norge som med såkalt regnbuesertifisering. Inger mener at det er viktig at ansatte forstår hvordan man skal snakke om det å være skeiv.

– Det er mange skeive på min alder som sitter hjemme alene, og noen som kommer på treffene, er fortsatt redde for at naboen skal vite at de kommer hit. De er redde for at noen skal få vite at de er homo, det var jo sånn det var før i tiden, forteller hun.

Fravær av diskriminering er ikke nok

Miljøene sliter med å rekruttere både skeive og personer med innvandrerbakgrunn, som har lavere tillit til helse- og omsorgstjenester enn majoritetsbefolkningen.

– Lokale lavterskeltilbud er svært viktig for å forhindre isolering og fremme felleskap, sier faglig leder i skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken, Janne Bromseth.

[ Jeg kysset kjæresten min i friminuttet og elevrådet måtte diskutere om det var ok ]

Hun forsker på eldre skeive og har hatt ansvaret for å kurse de ansatte på senteret. Blant annet har de fått trening i å observere hvilke samtaleemner det prates om i lunsjen, eller øvelser som å holde din nærmeste relasjon skjult i alle samtaler i en uke, etterfulgt av en refleksjon om hvordan det har føltes.

– Det handler om å skru på et kamera på seg selv og arbeidsmiljøet, det er jo sånt man ofte ikke tenker så ofte på. Når man først gjør det, begynner å reflektere over normene, for eksempel «her er det bare småbarnsfamilier som kan delta, hvordan føles det for de som ikke har barn?»

– Det å føle seg vel i et felleskap handler jo ikke bare om fravær av diskriminering, det handler om aktiv, positiv bekreftelse, sier hun.

[ Pride-flaggene ble revet ned og brent: – Jeg blir lei meg og forbannet ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen