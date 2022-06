Pride-flagget får ikke henge i fred: – De har firet flagget ned og tent på. Det er en bevisst handling

Den siste tida er det flere skoler i Oslo-området som har opplevd hærverk av Pride-flagget sitt. Som Dagsavisen skrev tidligere denne uka har flagget på Bøler skole blitt tatt ned flere ganger, ødelagt, og brent. Nå har også Jar- og Bekkestua skole opplevd at flagget ikke får henge i fred.

– De har firet flagget ned og tent på. Det er en bevisst handling. Vårt svar på det var å kjøpe et flagg med en gang. Det gjorde vi på under 24 timer, sier rektor ved Bekkestua skole, Morten Rondan.

Viktigheten av pride

Direktør for Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, sier at hun syntes det som har skjedd er trist.

– Det viser at det er veldig viktig at vi løfter fram Pride og at skolene jobber med Pride. Det gjør at det arbeidet vi driver med blir enda viktigere, sier hun.

Marte Gerhardsen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune, mener Pride blir ekstra viktig når flaggene ikke får stå i fred. (Mimsy Møller)

– Vi kjenner at det er avgjørende at vi som Oslo-skoler er tydelige på at vi feirer mangfold og på at vi skal være et sted hvor alle føler seg akseptert og verdsatt. Da bruker vi Pride som en fin anledning til å snakke om nettopp det, fortsetter Gerhardsen.

Ved Jar skole ble flagget revet ned og trampet på samme dag som det først ble heist.

Flagget på Jar skole ble revet ned og trampet på. (privat)

– For Jar skole betyr Pride-flagget at vi ser mangfoldet. Vårt ansvar er å inkludere alle barn og at alle skal kjenne på tilhørighet uansett hvem de er. Dermed så tenker jeg at det er leit at noen har behov for å uttrykke seg på den måten, hvis de er uenige om å henge opp et Pride-flagg på en skole, sier rektor Kathrine Selvikvåg Malme.

Flagget blir heist på nytt

Bekkestua skole hadde en ny markering og flaggheising av Pride-flagget dagen etter det ble brent ned.

– Vi gir oss ikke på det, sier rektor Rondan.

– I dag, selv om det ikke er noen elever, har vi hatt på nytt en ny markering og flaggheising av Pride-flagget. Vi har hatt en fin markering, sammen med helsesykepleier, utdyper han.

Flagget ble igjen heist på Bekkestua skole. (Privat@)

Rondan forteller at Bekkestua skole har brukt mye tid på å snakke om inkludering og mangfold, både mer elever og ansatte.

– Vi har et slagord på skolen som er, «vi er på samme lag», og da tenker vi at mangfold og inkludering er like viktig som etnisitet, kjønn og kjønnsidentitet, sier Rondan.

Jar skole blir regnbuefyrtårn

– Elevene skal vite at det er trygge voksne rundt dem som klarer å håndtere det uansett hvilke tanker og følelser de har, sier rektor Selvikvåg Malme.

Jar skole er den andre skolen i Bærum som blir et regnbuefyrtårn.

Selvikvåg Malme forteller at dette betyr i praksis at skolen og de ansatte skal være klare for å ta imot elevenes problemstillinger og følelser rundt temaer som, for eksempel, mangfold, inkludering, kjønn og kjønnsidentitet.

– Vi vil være åpne for at alle elever skal kjenne på tilhørighet og vite at de har noen å snakke med hvis de skulle kjenne på et utenforskap eller at de er forskjellige fra andre, sier Selvikvåg Malme.

