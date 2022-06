Demonstranter sperret vei i Oslo

Aksjonen varte i om lag en halvtime tirsdag morgen. Klokken 8.30 melder Vegtrafikksentralen øst at demonstrantene er fjernet av politiet.

Operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt sa tidligere tirsdag morgen til VG at demonstrantene risikerer å få en reaksjon i ettertid.

Stopp Oljeletinga-kampanjen opplyser i en pressemelding til NTB at det er støttespillere av dem som blokkerte motorveien. Aktivistenes krav er at regjeringen erklærer umiddelbar stans i all videre oljeleting og legger fram en plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

– De mener kampanjens krav er åpenbare første steg i en nødvendig omstilling. De syns ikke det er komfortabelt å forstyrre andre på vei til jobben, men ser at situasjonen er katastrofal og møtes ikke på langt nær med det alvoret som er nødvendig, skriver Stopp Oljeletinga-kampanjens pressekontakt Emilie Røine Østebø i pressemeldingen.

Aktivistene har gjennomført lignende aksjoner i Trondheim.

