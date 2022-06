Tilstanden er stabil for jente etter badeulykke i Oslo

Politiet ble varslet om ulykken like før klokken 18 lørdag.

Jenta var bevisstløs da hun ble hentet opp av vannet, og det ble igangsatt livreddende førstehjelp. Deretter ble hun fraktet til Rikshospitalet.

Søndag opplyser politiet at den åtte år gamle jenta fortsatt ligger på sykehus.

– Tilstanden er stabil, og hun får medisinsk oppfølging på sykehuset, heter det i meldingen fra politiet.

Til Nordre Aker Budstikke sier operasjonsleder Marita Aune at det er uvisst hvor lenge jenta var under vann før hun ble hentet opp, men at de har en formening – uten at hun vil gå i detaljer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen