Elleville hotellpriser: - Naturlig å anta at juli vil normalisere seg noe

En nærmest dobling av prisene for hotellrom i Oslo har fått flere til å sperre opp øynene i Oslo den siste tida. Hotellrom som vanligvis ligger godt under 2.000 kroner per natt, har kostet mellom 3.000 og 4.000 kroner.

Et kjapt søk på Finn.no viser at et hotellrom i Oslo for to voksne kommende helg (25.-26. juni) vil koste rundt 4.000 kroner, mens helga etter varierer prisene mellom 1.500 og 8.000 kroner. Helga etter det igjen, er imidlertid prisene langt mer gjenkjennelige.

Direktør for salg og distribusjon i Scandic Norge, Gry Eriksen, forteller at de ikke kan gå ut med informasjon om forventet prisnivå framover, men:

– Juni er alltid en spesiell måned, uavhengig av krig og pandemi, da alle segmenter møter hverandre i både ferie-, fritids- og forretningsmarkedet. Det er naturlig å anta at juli vil normalisere seg noe, sier hun.

– Utelukkende etterspørsel

Om det er prisstigningen etter pandemi og i forbindelse med krigen som har pressa hotellprisene opp i juni, svarer hun dette på:

– Det er utelukkende etterspørselen i markedet som påvirker prisnivået. Våre priser er dynamiske, og det er helt naturlig med variasjoner mellom høy- og lavsesong. Perioder med stor etterspørsel kan gi slike utslag.

Peter Wiederstrøm er hotellrådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting, og har blitt intervjuet av flere medier den siste tida om de elleville prisene. Han har analysert tall fra Benchmarking Alliance, og kan fortelle at hotellene er langt mer fylt opp enn i fjor, noe som gir høyere priser.

Peter Wiederstrøm er hotellrådgiver. (Agnete Brun)

– Enkelt sagt: prisene styres av tilbud og etterspørsel, samt hotellenes evner til å drive prisoptimalisering. I dette ligger det en rekke faktorer. Rommene på hoteller med høyt rombelegg eller hoteller det forventes høyt rombelegg på, prises som oftest høyere enn rom på hoteller med lavere belegg. Så når trykket er stort, for eksempel grunnet kongresser, konserter eller annet, blir prisene høye, sier han.

Skal du forsøke å finne et rimeligere rom, bør du med andre ord styre unna de største og mest populære hotellene.

Savnet å reise

Prisøkningen på en rekke tjenester, renteøkning, dyrere strøm og mat, har fått eksperter til å advare folk mot å blakke seg på ferie. Og årets ferie kan bli dyr for mange.

– At folk har savnet å reise og nå endelig ser ut til å få oppleve en sommer uten restriksjoner, gjør kanskje at de aksepterer å betale en høyere pris. For hotellene er høyere rompriser helt nødvendig, etter to magre år og kraftig økende kostnader i år, sier Wiederstrøm.

Han er imidlertid skeptisk til å spå prisutviklinga på hotellrom i Oslo utover sommeren.

– Det er umulig å si sikkert hvor høye romprisene i Oslo blir i sommer. Det kommer an på hvor fullt det blir, som igjen avhenger av en rekke faktorer slik som flytrafikken, været, hvor mange nordmenn som reiser til utlandet samt utviklingen i pandemien og krigen. For å nevne noe, sier han, og legger til:

– Også må vi ikke glemme at det er et stort spekter i hotelltilbudet i Oslo; fra budsjett til luksus. Fra sentrumshoteller til de utenfor bykjernen. Det avspeiler seg også i romprisene. Så slik sett er ikke toppen nådd, men det er lite som tyder på rompriser i gjennomsnitt som de vi har sett nå. Juli er tradisjonelt ikke en toppmåned for oslohotellene, men det blir spennende å følge utviklingen i år, sier Wiederstrøm.

Han mener optimismen er tilbake i hotellmarkedet etter tøffe pandemiår:

– Én ting er omsetningstallene for hoteller i Oslo og mange andre steder, som nå er tilbake til gamle høyder, så å si. Men andre tegn på at bransjen er på rett vei, er de mange nye hotellplanene som lanseres. Vi som bistår som rådgivere i nye hotellprosjekter merker en voldsom pågang fra aktører som ønsker å satse innen hotell. Det gjelder i grunnen fra nord til sør, avslutter han.

