– Det har vært helt sykt mye hets, det sier litt om hvorfor vi trenger pride, sier Sofie Frøysaa

Det er stor debatt om Pride har en rettmessig plass i skolen, eller ikke. Debattinnlegget til Frøysaa omhandler Noreng sin uttalelse om at Pride ikke burde bli «pushet» på barna som en ideologi og at toget er seksualisert og ikke egnet for barn. Frøysaa er ytterst uenig med dette og undres blant annet om at Noreng bryter med diskrimineringsloven ved disse uttalelsene.

– Han kommer med transfobiske uttalelser og aviser transbarn og ikke-binære, sier Frøysaa til Dagsavisen.

Skolen er ikke et sted for diskriminering

– Diskrimineringsloven sier at man ikke har lov å diskriminerende noen på bakgrunn av kjønn eller kjønnsidentitet, sier hun.

Frøysa mener at det er ekstremt problematisk at Noreng avviser at flere kjønn eksiterer.

– Vi vet at det er elever som er ikke binære, og han aviser at disse barna eksiterer. Det syntes jeg er ekstremt problematisk, sier hun videre.

Det er problematisk hvordan Noreng trekker fram undervisningsopplegg som lærer eleven feilinformasjon, trekker hun også fram.

– Jeg har aldri sett et undervisningsopplegg som forenkler og fordummer tematikken på den måten. Det bygger opp under en transfobisk ordlyd.

Er pride noe for barn?

Pride er en stor nasjonal og internasjonal feiring av kjærlighet, og en kampanje som kjemper for menneskerettigheter, forklarer Frøysaa.

– Dette med at noen frykter at man bruker elevene som en brekkstang for å innføre politikk, er feil, det er det jo ikke. Da må man lese seg opp på hva Pride er. Pride er partipolitisk nøytralt, sier Sofie.

Frøysaa reagerer også på at flere kommenterer på at paraden er for seksualiserende.

– Det at paraden er seksualisert på grunn av synet av at like kjønn kysser hverandre, det er bare homofobisk.

Videre forklarer hun at hvert år så kommer denne debatten opp, tatt ut ifra neon få bilder tatt fra paraden.

– Det er så fordummende å redusere en så stor nasjonal og internasjonal markering som det Pride er til å handle om ett bilde som de stadig kommer tilbake til.

Pride i skolen

Frøysaa forteller at skolen, som en demokratisk institusjon, har ansvar om å representere samfunnet. Det finnes kompetansemål som sier at vi skal lære om kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering, forklarer hun.

– Jeg tenker at det bør være en bevissthet rundt mangfold og representasjon hele året, ikke bare i juni. At lærere velger å bruke undervisningsmateriell som viser mangfold hvor de generelt bør tenke på representasjon, når det kommer til kjønn, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, også videre, sier Frøysaa.

– Det er gjennom å vise mangfold at du bidrar til inkludering, og ikke ekskludering.

Frøysa forteller at det er kommet mye hets i innboksen hennes etter debattinnlegget. Hun er glad for at det er hun som får det, og ikke en som faktisk er en del av LGBTQ+.

– Det har vært helt sykt mye hets, det sier litt om hvorfor vi trenger pride.

– Man er redd for det som er ukjent, men da må vi bare sørge for at det som er ukjent blir mer kjent, sier Sofie Frøysaa.

Det er debattert om at Pride er for vanskelig å skjønne for barn, og at dette er noe som bør holdes utenfor skolen. Men Frøysaa mener at kjærlighet er for øvrig noe barn faktisk forstår.

– Det er mye i skolen som kan være vanskelig å forstå, men kjærlighet er ikke vanskelig for barn.

