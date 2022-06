Medier: Grunneiere villige til å bidra med over 2 milliarder kroner mer til Fornebubanen

Både NRK , som først meldte om saken, samt Aftenposten , skriver at grunneiere sier seg villige til å betale over 2 milliarder ekstra for å få bygget banen.

Arbeiderpartiet i Oslo satte i mai seks krav som måtte innfris dersom de skal støtte bygging av banen. De mener Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret – og et av kravene var at utbyggere må bidra mer.

Nå skal de ekstra bidragene fra grunneierne være oppe i 2,1 milliarder kroner, noe som gjør at den totale summen fra grunneierne er oppe i mellom 4 og 5 milliarder kroner.

Det kan få betydning for viljen til å fullføre prosjektet.

Etter flere kostnadssprekker i milliardklassen har det vært fare for at byggingen av banen kunne bli skrotet. Mens kostnadsrammen først var beregnet til 16,2 milliarder kroner, er det foreløpige siste tallet 26,4 milliarder for den drøyt åtte kilometer lange T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

Alle de tre byrådspartiene i Oslo har mandag ettermiddag gruppemøter der Fornebubanen er temaet.