Billettpriser på barnefestival vekker oppsikt – kun spedbarn kommer inn gratis

For barn mellom åtte uker og 2 år koster billetten 125 kroner, mens prisen er 405 kroner for barn over 2 år.

– Det er helt hinsides at min datter, som ikke er åtte måneder engang, må betale inngang på 125 kroner. Her har de bare sikret seg at de som kommer inn gratis, trolig ikke kommer uansett, sier Mari Morken, som er tobarnsmor og leder for bydelsutvalget i bydel Alna, til Avisa Oslo.

Prisen er ikke høy tatt i betraktning at dette er en hel dag med opplevelser, konserter og aktiviteter, mener daglig leder i Miniøya, Solveig Riiser.

Billettprisen har kun økt med 25 kroner siden forrige festival for tre år siden, sier hun.

Dette er første gang man må betale for barn under to år. Årsaken er at festivalen i år kan skilte med egne aktiviteter for denne gruppen.

Morken synes det er synd at det som skal være et lavterskeltilbud for barn i Oslo, må sidestilles med store og dyre arrangementer og fornøyelsesparker.

I tillegg til støtte fra Oslo kommune og kulturrådet, får festivalen gratis tomteleie som et tiltak etter pandemien, bekrefter Riiser. Hun sier at de holder prisene så lave som mulig, og at prisene skal evalueres.

Festivalen holdes førstkommende helg i Tøyenparken i Oslo.

