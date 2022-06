Oslo-politiet melder på Twitter at skadeomfanget er uavklart, men at det fremstår alvorlig.

Barnet var våkent og ved bevissthet etter ulykken, som politiet meldte om klokken 9.34.

De opplyser at de ikke har fått personalia på jenta, men at hun trolig er mellom 3 og 5 år. Operasjonsleder Alexander Østerhaug sier til VG at hun satt i en barnevogn da påkjørselen skjedde.

Politiet har kontroll på bilfører.

– Førerkortet til sjåføren er inndratt, sier Østerhaug.

(©NTB)