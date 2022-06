Pride-kritikken: - Det må være rom for lærere å si fra

– Det må være rom for at lærere å si fra om ting de mener er utfordrende i skolen, akkurat som elever og vi som foreldre har rett til å si fra. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mener det er positivt at skolen støtter mangfoldet vi har i samfunnet vårt, og at skolen arbeider for inkludering og at alle er like mye verdt uavhengig av kjønn, legning og religion, sier utvalgsleder Marius Chramer til Dagsavisen.

Debatten om Pride-undervisningen i Osloskolen startet etter at en av Osloskolens lærere kritiserte undervisningsopplegget til NRK.

Lærer Anders Noreng reagerte også på at Utdanningsetaten i Oslo inviterte alle med tilknytning til Osloskolen til å gå i Pride-paraden, som arrangeres etter at skoleferien har startet. Han mener at foreldre bør få tydeligere informasjon om hva barna lærer, fordi han mener flere foreldre vil reagere på innholdet. Dagsavisen har vært i kontakt med Noreng som viser til uttalelsene han kom med hos NRK.

I samarbeid med hjemmet

– Når det gjelder Norengs uttalelser og meninger om Pride så er det noe han selv må stå for. FUG går sjelden inn i spørsmål om selve innholdet i skolen, men forventer at foreldre holdes informert om praktiske forhold dersom markeringen bryter med vanlige opplæringsopplegg. Vi holder opplæringslovens bestemmelse om at opplæringa skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet høyt, sier Chramer.

Når det gjelder lærerens kritikk av informasjonen foreldrene får svarer direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen til NRK at foreldrene er godt kjent med at Osloskolen jobber for verdier som toleranse, menneskeverd og respekt for mangfold.

– Dette er en del av vårt oppdrag, og her er læreplanene veldig tydelige. Vi bruker Pride som en del av undervisningen, sier hun.

FUG-leder Marius Chramer. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og selvstendig organ for kunnskapsdepartementet. (FUG)

Blitt kontaktet

Marius Chramer forteller at har blitt kontaktet av foreldre i senere tid som er kritiske fordi de ikke ønsker at barna skal læres om kjønnsmangfold i tråd med det foreningen FRI mener. Osloskolen sendte nylig ut et informasjonsbrev til ansatte om Pride-undervisning, der de lenker til undervisningsopplegg om kjønns- og seksualitetsmangfold fra Rosa kompetanse. Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

De har ulike oppgaver tilpasset de ulike alderstrinnene på barneskolen. For 8–10. klasse skriver de: «Husk at alle selv vet best hvilken kjønnsidentitet man har og at ikke alle har en kjønnsidentitet som samsvarer med det kjønnet man ble registrert som ved fødsel.»

Undervisningsopplegget viser også til definisjonen i Store norske leksikon, og lov om endring av juridisk kjønn:

Kjønnsidentitet defineres i Store norske leksikon som «den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er. Opplevelsen er subjektiv og ikke nødvendigvis i samsvar med kroppens ytre anatomi, eller med oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn en er».

Lov om endring av juridisk kjønn, av 17. juni 2016, gir den enkelte mulighet til å bestemme hvilket juridisk kjønn som skal fremgå av folkeregisteret og personnummeret. Fra man har fylt 16 år kan alle søke om endring av juridisk kjønn. Fra man er 6 år og til man fyller 16 år må minst én foresatt søke sammen med den som ønsker å endre juridisk kjønn.

Marius Chramer er tydelig på at han på vegne av foreldreutvalget mener det i utgangspunktet er uproblematisk at skolen underviser om Pride.

– Så lenge skolen løser dette innenfor rammene av opplæringsloven § 2–4 som sier at opplæringen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Når det gjelder feiringen av Pride og andre markeringer så anbefaler FUG å involvere foreldrene i dialog om gjennomføring, sier han.

