Mann siktet for Oslo-skyting nekter å la seg avhøre

– Han har ikke ønsket å la seg avhøre, så vi prøver igjen til uka. Vi har fått signaler om at det er større mulighet for det til uka, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til Avisa Oslo.

Siktedes forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, ønsker ikke å kommentere saken.

Mannen, som er i 30-årene, meldte seg torsdag for politiet på Grønland politistasjon. Da hadde han i flere dager vært etterlyst i forbindelse med at en mann i 20-årene ble funnet skutt ved Mortensrud kirke søndag i forrige helg.

Begge de to er norske statsborgere. Mannen i 30-årene er siktet for grov kroppsskade med skytevåpen. Mannen som ble skutt, ble ikke livstruende skadd.

