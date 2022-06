Viken-forhandlere avviser nye krav om Fornebubanen nå

Arbeiderpartiet i Oslo kalte mandag inn til pressekonferanse for å legge fram seks krav som må oppfylles hvis de skal støtte utbygging av Fornebubanen.

Forhandlerne i Viken sendte torsdag et brev tilbake for å svare på utspillet.

Oslo Ap mener Viken må ta en større del av kostnader og risiko for Fornebubanen. Viken viser til at det i avtalen som foreligger, legges opp til en gjennomgang slik at den samlede fordelingen mellom partene bli rimelig.

Dette arbeidet har startet, påpeker Viken-forhandlerne. De understreker at de er innstilt på at det skal forsette.

– Uten å kjenne kostnadsbildet er det vanskelig for Viken å gjøre avtaler vi ikke kjenner omfanget av nå, skriver finansfylkesråd Edvin Søvik (Ap), samferdselsfylkesråd Olav Skinnes (Sp) og Høyres gruppeleder Anette Solli.

– Vi vil understreke at dette ikke betyr at vi avviser kravet, men at det må arbeides videre utover høsten med å undersøke de reelle konsekvensene av det, skriver de.

